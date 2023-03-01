Популярное приложение StartAllBack в их числе.

Sunrise King, Unsplash

В Windows 11 официально подтверждена новая проблема, связанная со сторонними приложениями для изменения интерфейса операционной системы, сообщает gHacks. После установки необязательного обновления KB5022913 от 28 февраля или более новых накопительных пакетов возможен конфликт, из-за которого возникают ошибки explorer.exe, препятствующие загрузке операционной системы. Проблема подтверждена для приложений StartAllBack и ExplorerPatcher, но может быть вызвана и другими приложениями с аналогичными возможностями.

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В настоящее время специалисты Microsoft исследуют проблему и рекомендуют удалить приложения для изменения интерфейса Windows 11 перед установкой новых обновлений, для пользователей, которые уже столкнулись с проблемой, рекомендуется обратиться к разработчику стороннего приложения. Так команда StartAllBack уже выпустила обновление до версии 3.5.6, которая не вызывает конфликтов в операционной системе с последними обновлениями.

Источники Microsoft gHacks