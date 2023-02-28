Вышло большое обновление Moment 2.

Sunrise King, Unsplash

Microsoft выпустила обновление Moment 2 для Windows 11 22H2, добавив в операционную систему много нового, включая возможности на базе искусственного интеллекта (ИИ). Без ИИ теперь никуда, благодаря удачному партнёрству с OpenAI и многомиллиардным инвестициям Microsoft на волне нового тренда и приступила к внедрению ИИ во множество своих продуктов. Чат-бот ChatGPT появился в поисковой системе Bing, а потом ещё и в Skype. Теперь новый поиск Bing на основе ИИ встраивается и в Windows 11, в поиск на панели задач. Кроме этого, новые функции на базе ИИ появились в меню «Пуск» для бизнес-пользователей, клиентов Azure Active Directory, ИИ будет рекомендовать им файлы и контакты, опираясь на запланированные мероприятия. Также обновление Moment 2 приносит «умные» видео- и аудиоэффекты для видеозвонков.

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Внимание пользователей, которым все эти ИИ нововведения мало интересны или не доступны по каким-либо причинам, обновление Moment 2 наверняка привлечёт рядом изменений в стандартных приложениях. Microsoft выпустила новую версию «Блокнота», который получил вкладки, теперь можно работать со множеством текстовых документов в одном окне. Возможно, для кого-то этого будет достаточно, чтобы отказаться от сторонних приложений. Приложение «Ножницы» теперь может захватывать видео рабочего пространства, как весь экран, так и конкретную область.

В диспетчере задач появилась панель поиска, которая поможет быстро найти нужный процесс по его имени или идентификатору PID. В настройках появились рекомендации по снижению энергопотребления ПК, виджеты теперь можно использовать без учётной записи Microsoft, их дизайн несколько изменился, появилась поддержка полноэкранного режима и установки сторонних виджетов. В дополнение ко всему этому ещё и приложение Quick Assist обновили, а в системном трее теперь можно легко перетаскивать значки из скрытой области. Также панель задач оптимизировали для планшетов, это касается размеров и возможностей скрытия панели, расширилась поддержка дисплеев Брайля, улучшилось голосовое управление.

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Есть хорошие новости для владельцев Apple iPhone, выпущена предварительная версия Phone Link для iOS. Функция позволит связать мобильное устройство iPhone и ПК.

Источники Microsoft BleepingComputer