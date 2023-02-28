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OnePlus официально пообещала выпустить гибкий смартфон во второй половине года
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В этом году уже был представлен флагманский смартфон OnePlus 11, а теперь китайский производитель на выставке MWC сообщил, что готовит гибкий смартфон. Он появится позже в этом году, а слухи про OnePlus Fold существуют уже почти год.

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Теперь слухи подтверждены официально. К сожалению, никаких характеристик устройства OnePlus называть пока не стала. Остаётся ждать второй половины года и надеяться, что утечки данных по характеристикам случатся раньше.

Главный операционный директор и президент компании Киндера Лю говорит, что гибкий смартфон будет «быстрый и плавный». Нетрудно предположить, что в нём используют процессор Snapdragon 8 Gen 2, пишет Androidcentral.

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Что касается прочих компонентов, может применяться уникальный дизайн, не основанный на существующих проектах корпорации BBK, в состав которой входит OnePlus.

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#смартфоны #oneplus
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