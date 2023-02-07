Покупатели на некоторых рынках получат бонусы за предварительный заказ

OnePlus выпустила OnePlus 11 по всему миру, чуть более чем через месяц после дебюта смартфона в Китае. Как и ожидалось, есть две глобальные модели, при этом OnePlus создает специальную версию для Северной Америки. Этот вариант соответствует другой глобальной модели OnePlus 11, кроме зарядки, мощность которой достигает 80 Вт. Для сравнения, все остальные рынки получат OnePlus 11, способный заряжаться на 100 Вт.

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Кроме того, OnePlus отказался от конфигурации памяти с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ для хранения данных, которые он продает в Китае. Вместо этого OnePlus предлагает свой последний флагман с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти или 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Что касается остальных характеристик OnePlus 11, он предлагает то же оборудование, что и при запуске в Китае в прошлом месяце:

Дисплей: 6,7-дюймовый, LTPO 3.0 AMOLED, 3216 x 1440 пикселей, 120 Гц;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

Аккумулятор: 5000 мАч;

Камеры: основная 50 МП, сверхширокоугольная 48 МП, телеобъектив 32 МП, фронтальная 16 МП.

OnePlus 11 стоит в США от 699 долларов в версии с 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и цветовой гаммой Titan Black. Кроме того, телефон доступен за 799 долларов с 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти и выбором цветов Eternal Green или Titan Black. Также стоит отметить, что OnePlus 11 получил некоторые бонусы за предварительный заказ на определенных рынках.

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Например, компания предлагает 500 долларов за обмен устройства, а также бесплатный «эксклюзивный защитный чехол». Покупатели в Великобритании получат до 350 фунтов стерлингов за обмен на старый телефон, а также выбор между динамиком OnePlus x Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen или новыми наушниками OnePlus Buds Pro 2, которые продаются по цене 239,99 фунтов стерлингов и 179 фунтов стерлингов соответственно. OnePlus также предоставляет сопоставимые бонусы за предварительный заказ в еврозоне. Предзаказы на OnePlus 11 начнут принимать с 16 февраля на большинстве рынков.