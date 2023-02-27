При мощности 45 Вт он сбросит 20°C

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На выставке в Барселоне недавно был показан смартфон OnePlus 11 Concept. Также китайский производитель представил аксессуар мощностью 45 Вт для жидкостного охлаждения своих смартфонов.

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Немногие производители смартфонов выпускают внешние охлаждающие решения. OnePlus представила жидкостный кулер мощностью 45 Вт, который можно подключить к смартфону и снижать температуру при высоких нагрузках. Он прикрепляется к задней панели устройства и использует охлаждающую жидкость.

Смартфоны становятся всё более мощными, поэтому энергопотребление и тепловыделение у них растут. Охлаждение поможет избежать сброса частот и снижения производительности под нагрузками.

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Аксессуар состоит из двух частей. Первая крепится к задней стороне аппарата, а вторая представляет из себя небольшую коробку и соединяется кабелем. Охлаждение начинает работать при подключении к смартфону. OnePlus обещает уменьшение температуры на 20 градусов. Стоимость и сроки начала продаж этого аксессуара названы пока не были, пишет Gizmochina.