Скоро начнётся выставка MWC 2023 и компания MediaTek покажет там ряд продуктов. Среди них будут новые чипы для двусторонней спутниковой связи на смартфонах.
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MediaTek сообщила, что работает над двумя такими чипами для смартфонов и других устройств. Один чип предназначен для сетей IoT за пределами Земли (IoT-NTN), другой радио-NTN (NR-NTN).
Чип IoT-NTN появится первым, поскольку спутниковые сети ещё массово не поддерживают NR-NTN. MediaTek говорит, что первые смартфоны с этой технологией, среди которых будет Motorola Defy 2 и CAT S75, предложат двустороннюю спутниковую передачу сообщений.
Компания планирует выпустить чипы NR-NTN чуть позже, когда в ближайшие годы спутниковые сети нарастят пропускную способность. Этот тип связи даёт более высокие скорости передачи данных, позволяя предложить видеозвонки.
MediaTek упомянула, что чипы основаны на открытом стандарте 3GPP R17 NTN. Они могут работать сами по себе, не требуя процессора MediaTek рядом. Это позволит применять их в аппаратах любого производителя с поддержкой стандартов связи 4G/5G, пишет Androidauthority.