Сначала чип IoT-NTN, потом чип NR-NTN

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

Скоро начнётся выставка MWC 2023 и компания MediaTek покажет там ряд продуктов. Среди них будут новые чипы для двусторонней спутниковой связи на смартфонах.

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MediaTek сообщила, что работает над двумя такими чипами для смартфонов и других устройств. Один чип предназначен для сетей IoT за пределами Земли (IoT-NTN), другой радио-NTN (NR-NTN).

Чип IoT-NTN появится первым, поскольку спутниковые сети ещё массово не поддерживают NR-NTN. MediaTek говорит, что первые смартфоны с этой технологией, среди которых будет Motorola Defy 2 и CAT S75, предложат двустороннюю спутниковую передачу сообщений.

Компания планирует выпустить чипы NR-NTN чуть позже, когда в ближайшие годы спутниковые сети нарастят пропускную способность. Этот тип связи даёт более высокие скорости передачи данных, позволяя предложить видеозвонки.

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MediaTek упомянула, что чипы основаны на открытом стандарте 3GPP R17 NTN. Они могут работать сами по себе, не требуя процессора MediaTek рядом. Это позволит применять их в аппаратах любого производителя с поддержкой стандартов связи 4G/5G, пишет Androidauthority.