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Компания MediaTek выпускает флагманские мобильные процессоры Dimensity 9000 и модели Dimensity 8000 верхне-среднего уровня. В четверг был анонсирован чип в новой серии Dimensity 7000 под названием Dimensity 7200.

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Как нетрудно понять, Dimensity 7200 является ещё более простым вариантом по сравнению с процессорами Dimensity 8000. Это означает использование в смартфонах средней ценовой категории.

Dimensity 7200 производится на техпроцессе 4 нм TSMC второго поколения, как и премиальный Dimensity 9200. Это 8-ядерный процессор на архитектуре Armv9 с двумя вычислительными ядрами Cortex-A710 с тактовой частотой 2,8 ГГц и шестью Cortex-A510 с неназванной частотой. Ещё есть графический процессор Arm Mali-G610 MC4. Небольшие ядра поддерживают работу с 32-битными приложениями.

Среди других характеристик представлены процессор машинного обучения APU 650, модем Release 16 5G с работой на частоте ниже 6 ГГц (mmWave нет), поддерживается частота обновления экранов 144 Гц на разрешении FHD+, затенение с переменной скоростью на основе AI, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Dimensity 7200 может работать с одной камерой с разрешением 200 Мп, записывать видео 4K HDR, одновременно записывать видео с двух камер и обеспечивать шумоподавление с компенсацией движения при слабом освещении.

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Первые аппараты на этом процессоре ожидаются до конца квартала, сообщает Androidauthority.

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#процессоры #mediatek
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Сейчас обсуждают

kilobait3
11:20
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Вежливый_B-R-A-D-L_E-Y
11:19
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DonCarleone
11:18
Мде врагов у сша всё больше и больше становится и все нацелены на них термоядерными боеголовками.....
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
kilobait3
11:18
И 3м неплохо проходит любую защиту США и стран НАТО. Последний пуск вообще огонь, пока янки ловили нло...
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Антон Шемякин
11:16
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Житель Рашки
11:16
так ты уже тратишь на меня время, отвечая мне
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grom9000
11:16
На тебя еблана еще время тратить, нахуй иди
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JAX1979
11:15
Темой не ошиблись ?
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Житель Рашки
11:14
а пруфы будут, или как всегда ватная писдаболия? кстати, почему именно 25 копеек?
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
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