Процессор на архитектуре Armv9, техпроцесс 4 нм TSMC второго поколения и камеры 200 Мп

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

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Компания MediaTek выпускает флагманские мобильные процессоры Dimensity 9000 и модели Dimensity 8000 верхне-среднего уровня. В четверг был анонсирован чип в новой серии Dimensity 7000 под названием Dimensity 7200.

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Как нетрудно понять, Dimensity 7200 является ещё более простым вариантом по сравнению с процессорами Dimensity 8000. Это означает использование в смартфонах средней ценовой категории.

Dimensity 7200 производится на техпроцессе 4 нм TSMC второго поколения, как и премиальный Dimensity 9200. Это 8-ядерный процессор на архитектуре Armv9 с двумя вычислительными ядрами Cortex-A710 с тактовой частотой 2,8 ГГц и шестью Cortex-A510 с неназванной частотой. Ещё есть графический процессор Arm Mali-G610 MC4. Небольшие ядра поддерживают работу с 32-битными приложениями.

Среди других характеристик представлены процессор машинного обучения APU 650, модем Release 16 5G с работой на частоте ниже 6 ГГц (mmWave нет), поддерживается частота обновления экранов 144 Гц на разрешении FHD+, затенение с переменной скоростью на основе AI, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Dimensity 7200 может работать с одной камерой с разрешением 200 Мп, записывать видео 4K HDR, одновременно записывать видео с двух камер и обеспечивать шумоподавление с компенсацией движения при слабом освещении.

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Первые аппараты на этом процессоре ожидаются до конца квартала, сообщает Androidauthority.