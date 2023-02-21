Как известно, в этом году TSMC должна начать выпуск продукции по второму поколению 3-нм техпроцесса, получившего обозначение N3E. Как сообщает DigiTimes, Qualcomm станет вторым клиентом, получающим от TSMC выпущенные по соответствующей технологии чипы. К концу года MediaTek тоже начнёт получать от TSMC чипы, произведённые по технологии N3E.
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По некоторым оценкам, именно в рамках второго поколения 3-нм техпроцесса производство соответствующих чипов станет по-настоящему массовым. Попутно сегодня уже сообщалось, что Intel задержится с размещением заказов на выпуск 3-нм изделий компанией TSMC, но первая в этой ситуации может руководствоваться собственными соображениями.