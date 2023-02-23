Samsung ничего не сообщала о процессоре на замену Exynos 2200, зато компания без предупреждения представила два чипа более низкой категории. Exynos 1330 и Exynos 1380 поддерживают стандарт связи 5G и дают прирост производительность смартфонам по средней цене.
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Exynos 1380 производится на техпроцессе 5 нм с четырьмя ядрами ARM Cortex-A78 на частоте 2,4 ГГц и четырьмя ARM Cortex-A55 2 ГГц. За графическую производительность отвечает Mali-G68 MP5 на частоте 950 ГГц. Samsung говорит о поддержке экранов FHD+ с частотой 144 Гц. Поддерживается оперативная память LPDDR4x и LPDDR5 и UFS 3.1.
Процессор сможет работать с камерами с разрешением до 200 Мп. У Exynos 1380 есть блок нейронных вычислений (NPU) с производительностью 4,9 TOPS. Камеры смогут записывать видео 4K 30 кадров/с с электронной стабилизацией, HDR, распознаванием объектов в реальном времени.
Имеется 5G с поддержкой сетей mmWave и sub-6GHz, стандарты BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C. Предположительно, процессор войдёт в состав будущих смартфонов серии Samsung Galaxy A.
Exynos 1330 производится на этом же техпроцессе. У него два ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть Cortex A-55 с частотой 2 ГГц, а также GPU Mali-G68 MP2. Поддерживаются экраны FHD+ с частотой 120 Гц, те же память и хранилища, что и у Exynos 1380.
Exynos 1330 поддерживает камеры до 108 Мп и может снимать изображения 32 Мп без задержки затвора. Поддерживается конфигурация камер 16+16 Мп и видео до 4K. Есть встроенный модем 5G для сетей mmWave и менее 6 ГГц. Остальные стандарты связи также не изменились, пишет WCCFTech.