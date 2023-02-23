Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Samsung представила мобильные процессоры Exynos 1330 и Exynos 1380
Они могут войти в состав будущих смартфонов Galaxy A
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

Samsung ничего не сообщала о процессоре на замену Exynos 2200, зато компания без предупреждения представила два чипа более низкой категории. Exynos 1330 и Exynos 1380 поддерживают стандарт связи 5G и дают прирост производительность смартфонам по средней цене.

реклама

Exynos 1380 производится на техпроцессе 5 нм с четырьмя ядрами ARM Cortex-A78 на частоте 2,4 ГГц и четырьмя ARM Cortex-A55 2 ГГц. За графическую производительность отвечает Mali-G68 MP5 на частоте 950 ГГц. Samsung говорит о поддержке экранов FHD+ с частотой 144 Гц. Поддерживается оперативная память LPDDR4x и LPDDR5 и UFS 3.1.

Процессор сможет работать с камерами с разрешением до 200 Мп. У Exynos 1380 есть блок нейронных вычислений (NPU) с производительностью 4,9 TOPS. Камеры смогут записывать видео 4K 30 кадров/с с электронной стабилизацией, HDR, распознаванием объектов в реальном времени.

Имеется 5G с поддержкой сетей mmWave и sub-6GHz, стандарты BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C. Предположительно, процессор войдёт в состав будущих смартфонов серии Samsung Galaxy A.

Exynos 1330 производится на этом же техпроцессе. У него два ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть Cortex A-55 с частотой 2 ГГц, а также GPU Mali-G68 MP2. Поддерживаются экраны FHD+ с частотой 120 Гц, те же память и хранилища, что и у Exynos 1380.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Exynos 1330 поддерживает камеры до 108 Мп и может снимать изображения 32 Мп без задержки затвора. Поддерживается конфигурация камер 16+16 Мп и видео до 4K. Есть встроенный модем 5G для сетей mmWave и менее 6 ГГц. Остальные стандарты связи также не  изменились, пишет WCCFTech.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #exynos
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские компании укрепляют позиции на рынке OLED-дисплеев, тесня Samsung и LG
Google Pixel Fold будет тяжелее, чем Samsung Z Fold 4, но будет иметь большую батарею
«Главный» среди Samsung - почему новый S23 Ultra обгоняет все другие мировые трендовые смартфоны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
63
США хотят получить от Турции 600 миллионов долларов за так и не поставленные истребители F-35
10
Пригожин впервые назвал чиновников в правительстве РФ, блокирующих поставки снарядов ЧВК «Вагнер»
23
Почему ЧВК «Вагнер» стали давать меньше боеприпасов – мнение Александра Ходаковского
11
Украинские власти придумали технологичный способ, позволяющий загнать ещё больше мужчин в военкоматы
5
Corsair представила комплекты памяти DDR5 объёмом до 192 ГБ с небинарными модулями
+
Toyota планирует начать сборку электрических кроссоверов в США летом 2025 года
+
Что индийские авианосцы говорят о будущем российско-индийских отношений
3
Оригинальная Angry Birds будет удалена из Google Play Store 23 февраля
1
Учёные приблизились к решению проблемы быстрой порчи металла из-за процесса коррозии
2
Intel исправила архитектурные недочёты и внедрила новые технологии в видеокарты Arc Battlemage
1
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений
5
Устаревший восьмиядерный Ryzen 7 5700X "растоптал" новейший десятиядерный Core i5-13400 в играх
26
В США начались массовые кражи выхлопных систем автомобилей – пресса обвинила во всём Россию
7
Какие еще страны могут объявить военных США «законными целями» вслед за Москвой
2
Поддерживаемые устройства Xiaomi получат обновление до MIUI 14 уже 26 февраля
1
Почему в «снарядном голоде» ЧВК «Вагнер» нет ничего необычного
7
Почему старые флагманы NVIDIA такие дорогие, и когда придёт время для покупки GeForce RTX 4070 Ti
17
В условиях американских санкций корейские компании через пять лет утратят способность выпускать в Китае передовую память
2
В браузере Microsoft Edge появился встроенный VPN-сервис, но для обхода региональных блокировок он не подходит
2

Популярные статьи

США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
21
США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
31
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
49
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
113
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
56
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
22
Зачем нужен кронштейн для монитора
13
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
3
Как заставить Steam увеличить скорость загрузки игр
20
Microsoft раздает взятки для решения вопроса с покупкой Activision Blizzard
8

Сейчас обсуждают

Tzeentch
11:28
На сбермегамаркете купил, там пару месяцев была акция кешбек 20% на видеокарты. Все кто хотел купил, потом эти баллы на продукты потратил.
Переходим на видеокарты AMD – что не так с Radeon RX 7900 XT, и в чем так хороша Radeon RX 6800
Aaa
11:26
на деревьях. помню собирал с веток. в совке и сейчас инета нет, прикинь.
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
Aaa
11:25
и что? а при царе росло еще сильнее там по 10 чел детей было запросто в семьях
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
Илья Ковалёвъ
11:25
Согласен
Переходим на видеокарты AMD – что не так с Radeon RX 7900 XT, и в чем так хороша Radeon RX 6800
Chimbal
11:24
Прежде чем называть других людей идиотами, для начала узнай почему родились всякие докеры, не от хорошей жизни линуксоидной, уж поверь, хотя какой смысл метать бисер перед дурачком, что не способен да...
Chi Calculator 2.2: Именно таким должно быть ПО для Linux (Desktop)
Viktor Strelezkij
11:21
А кто сказал, что спецоперация ограничена границами Украины? Она не то что в Америке и Западной Европе, она даже в своей стране идёт с большим размахом...
Флагманские смартфоны Apple впервые со времен iPhone 12 Pro получат апгрейд оперативной памяти
Натали Нестеренко (Топоркова)
11:21
Путин вор и брехло! Сколько можно тратить деньги на войну?! Нах России эта Украина? Её будут накачивать оружием до бесконечности. Путин ослабит Россию. И без того нищий народ станет ещё беднее.
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
marketch
11:20
Вообще-то , население СССР росло всегда(кроме военных лет)! А ты в курсе, что при "святом" капитализме с 1991г только убыль населения в РФ? Только миграция русских с бывших республик, а затем мигранты...
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
marketch
11:17
Яблок завались было и марсоходы посылали при СССР. Сейчас 1 полет в космос, и инета нигде не было в 1980-х
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
Гоогле Гооглев
11:16
Что за дичь, нам тут втирают?
Что подарить мужчине на 23 февраля: топ-10 подарков-гаджетов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем