Они могут войти в состав будущих смартфонов Galaxy A

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Samsung ничего не сообщала о процессоре на замену Exynos 2200, зато компания без предупреждения представила два чипа более низкой категории. Exynos 1330 и Exynos 1380 поддерживают стандарт связи 5G и дают прирост производительность смартфонам по средней цене.

реклама

Exynos 1380 производится на техпроцессе 5 нм с четырьмя ядрами ARM Cortex-A78 на частоте 2,4 ГГц и четырьмя ARM Cortex-A55 2 ГГц. За графическую производительность отвечает Mali-G68 MP5 на частоте 950 ГГц. Samsung говорит о поддержке экранов FHD+ с частотой 144 Гц. Поддерживается оперативная память LPDDR4x и LPDDR5 и UFS 3.1.

Процессор сможет работать с камерами с разрешением до 200 Мп. У Exynos 1380 есть блок нейронных вычислений (NPU) с производительностью 4,9 TOPS. Камеры смогут записывать видео 4K 30 кадров/с с электронной стабилизацией, HDR, распознаванием объектов в реальном времени.

Имеется 5G с поддержкой сетей mmWave и sub-6GHz, стандарты BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C. Предположительно, процессор войдёт в состав будущих смартфонов серии Samsung Galaxy A.

Exynos 1330 производится на этом же техпроцессе. У него два ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть Cortex A-55 с частотой 2 ГГц, а также GPU Mali-G68 MP2. Поддерживаются экраны FHD+ с частотой 120 Гц, те же память и хранилища, что и у Exynos 1380.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Exynos 1330 поддерживает камеры до 108 Мп и может снимать изображения 32 Мп без задержки затвора. Поддерживается конфигурация камер 16+16 Мп и видео до 4K. Есть встроенный модем 5G для сетей mmWave и менее 6 ГГц. Остальные стандарты связи также не изменились, пишет WCCFTech.