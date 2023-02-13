Эти аппараты могут быть представлены уже в ближайшее время

Релиз главных смартфонов года у Samsung состоялся, так что теперь можно заняться аппаратами попроще, которые при этом могут раскупаться даже в большем количестве. Сроки поступления в продажу Galaxy A34 и A54 с 5G пока неизвестны, а прошлогодние A33 и A53 были представлены в марте.

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Samsung якобы стремится сократить число моделей среднего класса, чтобы повысить их уникальность и привлекательность. Это может привести к тому, что аппарат на смену Galaxy A73 5G выпущен не будет.

Характеристики A34 5G могут быть следующими:

Экран: 6,6 дюйма Super AMOLED FHD+ с частотой 120 Гц.

Процессор: MediaTek Dimensity 900.

Оперативная память: 6/8 ГБ.

Хранилище: 128/256 ГБ.

Камеры: основная 48 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная 8 Мп, макро 5 Мп, передняя 13 Мп.

Операционная система: Android 13.

Версия Wi-Fi: Wi-Fi 6.

Защита от воды и пыли IP67.

Аккумулятор: 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

В прежних утечках упоминался процессор MediaTek Dimensity 1080, но теперь обещан только Dimensity 900. Впрочем, это всё равно лучше прошлогоднего Exynos 1280.

Европейская стоимость этого устройства ожидается чуть менее 400 евро.

Galaxy A54 должен получить процессор Exynos 1380 вместо прошлогоднего Exynos 1280. Экран здесь может оказаться меньше по сравнению с A34, с диагональю 6,4 дюйма. Это Super AMOLED с тем же разрешением и частотой обновления, что и у младшей модели.

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Аккумулятор тоже будет 5000 мАч. Разрешение основной камеры составит 50 Мп, хотя год назад было 64 Мп. Цена в Европе будет примерно 500 евро, обещает Phonearena.