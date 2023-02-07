Недавно представленные смартфоны Samsung Galaxy S23 не получили процессоров Exynos, как это бывает каждый год. Есть информация, согласно которой компания работает над системой на чипе следующего поколения уже для Galaxy S25. Инсайдер Ice Universe называет этот процессор Exynos 2400. Его характеристики могут быть впечатляющими, но у Samsung это не всегда воплощается в хорошие результаты на практике. Обычно Samsung испытывает затруднения с удержанием температуры своих процессоров в пределах нормы.
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Samsung тестирует 10-ядерный вычислительный кластер. Минимум одно ядро является ещё не выпущенным ARM Cortex-X4, тактовые частоты не называются. Также могут использоваться два ядра Cortex-A720, ещё три Cortex-A720 будут работать на более низкой частоте. С простыми задачами будут справляться четыре ядра Cortex-A520.
Всё эти ядра ARM пока не были официально представлены, так что выводы по производительности сделать невозможно. Зато Samsung могла улучшить производство на техпроцессе 3 нм GAA до «идеального уровня». Именно этот техпроцесс и может применяться в производстве Exynos 2400.
Не исключено, что Samsung уберет два ядра и Exynos 2400 и станет 8-ядерным, чтобы меньше нагреваться, пишет WCCFTech.