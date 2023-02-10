Есть также видео разборки этого смартфона

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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Недавно представленный флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra прошёл ряд суровых испытаний на прочность. Авторы с YouTube-каналов PBKreviews и JerryRigEverything проверили устройство на устойчивость к царапинам, нагрев, воздействие воды и падения, а также разобрали его. Результаты оказались многообещающими.

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Испытание на прочность от PBKreviews начинается с трёхминутного погружения в воду, в котором проблем не обнаружилось. Дальше поверхность смартфона со стеклом Gorilla Glass Victus 2 пробовали царапать связками ключей и монетами. Затем устойчивость к царапинам проверили на восьмом и девятом уровнях по шкале Мооса. Также проверили и закрывающее объективы камер стекло. Результаты у PBKreviews получились такие же, как у JerryRigEverything.





На канале JerryRigEverything испытали и прочность металлического каркаса между передней и задней стеклянными панелями. Краска стирается, если целенаправленно срезать её, а металлические кнопки отрываются при сильном нажатии. Панель экрана подвергли воздействию пламени в течение минуты, что она смогла пережить.

В видео PBKreviews показана устойчивость к падениям передней и задней сторонами корпуса с высоты пояса человека. Панели из стекла в обоих случаях разбились, но экран и внутренние компоненты продолжили работать. Модули камер хорошо защищены перед падениями.





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На PBKreviews устройство разобрали. Samsung использует на этот раз несколько дополнительных язычков, облегчающие замену батареи. Разработчики постарались подписать кабели и язычки, чтобы упростить ремонт, пишет 91mobiles.