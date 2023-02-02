Galaxy S23 Ultra получил новую камеру 200 Мп

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На мероприятии Unpacked 2023 1 февраля компания Samsung анонсировала свои очередные флагманские смартфоны. Модели Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra по внешнему виду почти не отличаются от прошлогодних аппаратов. Они получили новые процессоры, батареи и камеры.

реклама

Samsung перестала разрываться между процессорами Snapdragon и Exynos для моделей в разных странах. Все Galaxy S23 работают на эксклюзивной версии флагманского процессора Qualcomm под названием Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. У него повышенные тактовые частоты для ядра Prime и GPU, что напоминает процессоры Snapdragon Plus прежних лет.

Размеры экранов остались неизменными. Стандартный Galaxy S23 будет одним из немногих компактных смартфонов с флагманскими характеристиками. У него панель AMOLED 6,1 дюйма с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1750 нит. Аккумулятор вырос до 3900 мАч, а мощность проводной зарядки осталась 25 Вт.





Galaxy S23+ обладает экраном 6,6 дюйма AMOLED с такой же частотой и яркостью. Ёмкость его аккумулятора 4700 мАч, мощность зарядки 45 Вт.

В обоих аппаратах установлена основная камера 50 Мп с поддержкой видео 8K 30 кадров/с, сверхширокоугольная 12 Мп и телефото 10 Мп с 3-кратным зумом. Спереди находится камера 12 Мп с автофокусом и поддержкой HDR-видео 60 кадров/с.

Главный флагман Galaxy S23 Ultra обладает экраном AMOLED 6,8 дюйма с разрешением 1440p, поддержкой стилуса S-Pen и переменной частотой обновления от 1-120 Гц. Ёмкость батареи 5000 мАч с зарядкой 45 Вт.

Главным новшеством стала камера с разрешением 200 Мп с сенсором Isocell HP2. Здесь 16 пикселей могут объединяться в один, улучшая сбор света и выдавая снимки 12,5 Мп. Есть также сверхширокоугольная камера 12 Мп и две телефото по 10 Мп, одна 3-кратным оптическим зумом, другая с 10-кратным. Спереди всё та же камера 12 Мп.

Все аппараты работают на Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Samsung обещает четыре года обновлений Android и пять лет патчей безопасности. Это превосходит предложение Pixel, хотя Google может выпускать обновления быстрее.





рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Аппараты Galaxy S23 начнут продавать 17 февраля, но заказы уже открыты. Galaxy S23 стоит от 74999 руб, S23+ оценили в 87999 руб, а S23 Ultra минимум в 109999 руб, пишет Techspot.