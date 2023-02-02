На мероприятии Unpacked 2023 1 февраля компания Samsung анонсировала свои очередные флагманские смартфоны. Модели Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra по внешнему виду почти не отличаются от прошлогодних аппаратов. Они получили новые процессоры, батареи и камеры.
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Samsung перестала разрываться между процессорами Snapdragon и Exynos для моделей в разных странах. Все Galaxy S23 работают на эксклюзивной версии флагманского процессора Qualcomm под названием Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. У него повышенные тактовые частоты для ядра Prime и GPU, что напоминает процессоры Snapdragon Plus прежних лет.
Размеры экранов остались неизменными. Стандартный Galaxy S23 будет одним из немногих компактных смартфонов с флагманскими характеристиками. У него панель AMOLED 6,1 дюйма с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1750 нит. Аккумулятор вырос до 3900 мАч, а мощность проводной зарядки осталась 25 Вт.
Galaxy S23+ обладает экраном 6,6 дюйма AMOLED с такой же частотой и яркостью. Ёмкость его аккумулятора 4700 мАч, мощность зарядки 45 Вт.
В обоих аппаратах установлена основная камера 50 Мп с поддержкой видео 8K 30 кадров/с, сверхширокоугольная 12 Мп и телефото 10 Мп с 3-кратным зумом. Спереди находится камера 12 Мп с автофокусом и поддержкой HDR-видео 60 кадров/с.
Главный флагман Galaxy S23 Ultra обладает экраном AMOLED 6,8 дюйма с разрешением 1440p, поддержкой стилуса S-Pen и переменной частотой обновления от 1-120 Гц. Ёмкость батареи 5000 мАч с зарядкой 45 Вт.
Главным новшеством стала камера с разрешением 200 Мп с сенсором Isocell HP2. Здесь 16 пикселей могут объединяться в один, улучшая сбор света и выдавая снимки 12,5 Мп. Есть также сверхширокоугольная камера 12 Мп и две телефото по 10 Мп, одна 3-кратным оптическим зумом, другая с 10-кратным. Спереди всё та же камера 12 Мп.
Все аппараты работают на Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Samsung обещает четыре года обновлений Android и пять лет патчей безопасности. Это превосходит предложение Pixel, хотя Google может выпускать обновления быстрее.
Аппараты Galaxy S23 начнут продавать 17 февраля, но заказы уже открыты. Galaxy S23 стоит от 74999 руб, S23+ оценили в 87999 руб, а S23 Ultra минимум в 109999 руб, пишет Techspot.