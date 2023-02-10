В одноядерных тестах процессоры Apple 2020 года превосходят лучший Snapdragon

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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Скоро начнутся продажи смартфонов серии Galaxy S23, которые в этом году работают исключительно на процессорах Snapdragon 8 Gen 2. Однако, этот чип последнего поколения по скорости уступает процессорам предпоследнего поколения в iPhone 13 mini 2021 года и даже iPhone 12 2020 года, не говоря об iPhone 14 Pro и Pro Max.

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В прошлогодних Galaxy S22 чипы Exynos оказались неудачными. К тому же их забанили в бенчмарках за мошенничество, в результате чего Samsung пришлось извиниться перед клиентами и акционерами. Samsung собирается улучшить Exynos, но на это нужно время.

Пока же применяется специальная версия процессора Snapdragon 8 Gen 2 с повышенной тактовой частотой. Преимуществом Ultra перед остальными S23 является больший объём оперативной памяти.

Появились первые результаты тестирования аппарата в бенчмарке Geekbench 5. Galaxy S23 Ultra на 20% уступает iPhone 14 на процессоре предпоследнего поколения. В одноядерных тестах даже более старые iPhone 13 mini и iPhone 13 на A15 Bionic превосходят Galaxy S23 Ultra. iPhone 13 Pro/Pro Max и iPhone 14/Plus с большим объёмом памяти должны иметь ещё большее преимущество.

Наконец, даже A14 Bionic из iPhone 12 опережает Galaxy S23 Ultra в одноядерных тестах. Это чип из айфонов 2020 года.

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В каждодневной работе это отставание может не иметь значения, поскольку скорость всё равно очень высокая. Однако, если покупать смартфон с заделом на будущее, некоторые могут отдать предпочтение старым iPhone вместо новых Galaxy S23. Как видим, запас скорости у них есть, программное обеспечение Apple также обновляет дольше, чем Android-производители, пишет bgr.com.