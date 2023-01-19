В этом году версии на чипах Samsung Exynos не будет

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

1 февраля Samsung анонсирует процессоры серии Galaxy S23 на мероприятии Galaxy Unpacked. Перед этим становится известно всё больше информации о них.

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Давно известно, что эти аппараты получат разогнанный вариант процессора Snapdragon 8 Gen 2. Издание 9to5Google сообщает, что официальное название этого чипа звучит как Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Согласно прошлым сведениям, частота будет составлять 3,36 ГГц. Стандартный Snapdragon 8 Gen 2 в аппаратах вроде Xiaomi 13 и OnePlus 11 работает на частоте 3,2 ГГц.

Ранее высказывались предположения, что этот нестандартный чип изготавливается на Samsung Foundry. Теперь известно, что производством занимается компания TSMC, как и в случае со стандартной версией, сообщает Gizmochina.

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Напомним, что это первый случай, когда смартфоны флагманской серии Galaxy S выходят на одном процессоре, без версии на чипах Samsung Exynos.