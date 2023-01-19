1 февраля Samsung анонсирует процессоры серии Galaxy S23 на мероприятии Galaxy Unpacked. Перед этим становится известно всё больше информации о них.
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Давно известно, что эти аппараты получат разогнанный вариант процессора Snapdragon 8 Gen 2. Издание 9to5Google сообщает, что официальное название этого чипа звучит как Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.
Согласно прошлым сведениям, частота будет составлять 3,36 ГГц. Стандартный Snapdragon 8 Gen 2 в аппаратах вроде Xiaomi 13 и OnePlus 11 работает на частоте 3,2 ГГц.
Ранее высказывались предположения, что этот нестандартный чип изготавливается на Samsung Foundry. Теперь известно, что производством занимается компания TSMC, как и в случае со стандартной версией, сообщает Gizmochina.
Напомним, что это первый случай, когда смартфоны флагманской серии Galaxy S выходят на одном процессоре, без версии на чипах Samsung Exynos.