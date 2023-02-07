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Android на Galaxy S23 занимает до 60 ГБ хранилища
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Когда производители описывают свои смартфоны, среди прочих параметров они называют объём хранилища. Вот только мало кто помнит о этом, что часть этого хранилища изначально занята операционной системой и приложениями,  так что пользователь под свои нужды получает меньше. Причём иногда намного меньше. Не так давно продавали смартфоны с объёмом хранилища 32 ГБ и 64 ГБ, а теперь оказалось, что Android на Galaxy S23 занимает 60 ГБ. Это в 4 раза больше, чем чистая версия Android занимает на смартфонах Pixel 7, и в 2-3 раза больше, чем занимает Windows 11 на компьютерах.

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Объём хранилищ представленных на прошлой неделе смартфонов Galaxy S23 варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ. Естественно, про 60 ГБ под Android представители Samsung во время анонса помалкивали. У минимальной конфигурации это отнимает половину хранилища.

Galaxy S23 работает с программной оболочкой Samsung One UI 5.1, где есть множество предустановленных приложений. Среди них дублирующие функциональность приложений Google программы, такие как браузер, магазин приложений, мессенджер, клавиатура и прочие. Хуже всего то, что часто эти приложения невозможно удалить.

Ещё Samsung имеет не лучшую репутацию в плане качества кода. Также компания продаёт место на своих устройствах тем разработчикам, которые хотят увидеть свои приложения на её устройствах. Facebook, Netflix, LinkedIn, Microsoft Office и другие бывает предустановлены на аппаратах Samsung. Естественно, нельзя удалить и их.

Samsung является единственным крупным производителем Android-смартфонов, не использующим бесшовные обновления Android A/B. Это механизм обновления, в котором используются две копии операционной системы: с одной пользователь работает, а другая незаметно обновляется в фоновом режиме. При перезагрузке или включении устройства загружается обновлённая версия системы. Это сокращает время обновления, которое на устройствах с одной копией системы может занимать до 30 минут. Однако, платить за это приходится расходом дискового пространства.

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У Samsung двух копий системы нет, но компания справилась и без них, раздув Android до 60 ГБ. Не внушает оптимизма и отсутствие в Galaxy S23 поддержки карт памяти. Вероятно, так Samsung старается заставить покупать более дорогие конфигурации аппаратов, пишет Techspot.

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#смартфоны #samsung #android
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