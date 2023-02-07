Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Twitter будет запоминать выбор ленты на Android и iOS
Приложение может по умолчанию не выставлять временную шкалу «Для вас»
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Twitter в начале года представил курируемую вкладку «Для вас», которая сразу стала многих раздражать. Причина в том, что она всегда открывалась по умолчанию, хотя многие пользователи хотят видеть твиты в хронологическом порядке. В конце января Twitter предпринял первый шаг для исправления этого недостатка. Веб-клиент сервиса научился запоминать, какая лента была открыта, когда пользователь закрыл вкладку в браузере. Теперь такая же возможность добралась до приложения Twitter на Android и iOS.

реклама

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Таким образом, пользователям не придётся больше каждый раз вручную переключаться на вкладку «Вы читаете», поскольку она будет открываться автоматически. Это изменение интерфейса Twitter совпадает с недавним решением компании запретить доступ сторонним клиентам. Это лишило работоспособности популярные приложения вроде Tweetbot, оставив официальный клиент единственным способом доступа к Twitter, пишет Engadget.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #ios #twitter
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google работает над iOS-браузером на базе Chromium вопреки правилам Apple
Android на Galaxy S23 занимает до 60 ГБ хранилища
Twitter станет брать деньги за доступ к своему API
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
32
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
28
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
26
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
11
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
6
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
10
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
4
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Майнеры зарабатывают 3 доллара с одной видеокарты RTX 3080 Ti
13
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
1
Астрономы нашли потенциально обитаемый мир всего в 31 световом году от нас
4
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Китайские воздушные шары шпионили не раз в воздушном пространстве США, но оставались незамеченными
+
Российские ритейлеры перестали выдавать гарантийные талоны и кассовые чеки на продаваемую продукцию
15
Техноблогер рассказал, как Intel собирается отвоевывать рынок дискретных карт
7
Американская компания начнёт производить новые танки Abrams для Украины
5

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
62
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
32
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
108
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
27
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
78
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
11
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
7
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3
Обзор и тестирование видеокарты GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC
22

Сейчас обсуждают

hiveliberty
17:10
Сколько там ЛГБТ персонажей, в итоге?
Первый взгляд на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
VRoman
17:09
Кто бы ещё провёл полномасштабный тест, чтобы увидеть толк от интеловских 3МБ кэша Л3.
Стала известна производительность Intel Core i7-13790F в тесте CPU-Z и стоимость на рынке Китая
Nutty8661
17:08
Гнилой трамвай, киоск с музоном как в начале 90... Газеты на поворотной стойке... ГАЗ-69 вообще никого не смущает на фото? Как бы 50 лет не выпускается.... Милитарный плакат... Прям рашка в скором бу...
«Первый шаг к признанию реалий»: Медведев прокомментировал разговоры о разделе Украины по корейскому сценарию
Okr
17:08
чахлык нэвмырущий)
«Первый шаг к признанию реалий»: Медведев прокомментировал разговоры о разделе Украины по корейскому сценарию
Okr
17:07
нахер вы уберлись штатам,всю жизнь с протянутой рукой,нищеброды
«Первый шаг к признанию реалий»: Медведев прокомментировал разговоры о разделе Украины по корейскому сценарию
Вежливый B-R_A-D-L-E-Y
17:07
"Газпром" создает собственную частную военную компанию от межд исков собираются отбиваться или что
«Первый шаг к признанию реалий»: Медведев прокомментировал разговоры о разделе Украины по корейскому сценарию
Владимир Татаренков
17:06
Не вижу смысла скрывать, что у них есть хоть где-то первое место. Тем более что наше второе место не намного хуже - у большинства стран мира ситуация с интернетом в разы хуже. Скорее всего, самые низк...
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
vitalist
17:06
Руслан Глинник, не пори чушь! У тебя просто парашют не раскроется! И на земле будет чисто фарш!
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
neSaint
17:05
Ну народ наивный - от 70 не хотите ) карта будет конкурировать с 3080 12 а теперь посмотрите цены на нее у нас
Продажи GeForce RTX 4070 могут начать в апреле
Амфросий Импифанов
17:05
Но ведь у интеля уже 13я..
12-ядерный мобильный процессор AMD Dragon Range на 31% быстрее, чем Intel Core i9-12900HX в PassMark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем