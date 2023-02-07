Twitter в начале года представил курируемую вкладку «Для вас», которая сразу стала многих раздражать. Причина в том, что она всегда открывалась по умолчанию, хотя многие пользователи хотят видеть твиты в хронологическом порядке. В конце января Twitter предпринял первый шаг для исправления этого недостатка. Веб-клиент сервиса научился запоминать, какая лента была открыта, когда пользователь закрыл вкладку в браузере. Теперь такая же возможность добралась до приложения Twitter на Android и iOS.
реклама
Таким образом, пользователям не придётся больше каждый раз вручную переключаться на вкладку «Вы читаете», поскольку она будет открываться автоматически. Это изменение интерфейса Twitter совпадает с недавним решением компании запретить доступ сторонним клиентам. Это лишило работоспособности популярные приложения вроде Tweetbot, оставив официальный клиент единственным способом доступа к Twitter, пишет Engadget.