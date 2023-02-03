Компания старается найти новые источники дохода

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В аккаунте разработчиков Твиттера в Твиттере появилась запись, согласно которой с 9 февраля прекращается бесплатный доступ к интерфейсу прикладного программирования (API) этого сервиса. Вскоре будет представлен платный «базовый» тариф.

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Это вряд ли можно считать сюрпризом. Несколько недель назад Twitter обновил соглашение с разработчиками, закрыв доступ к API создателям сторонних приложений. Компания теряет потенциальный доход, когда пользователи выбирают не её официальное приложение.

Этот шаг становится очередным в попытках Илона Маска остановить финансовое падение компании. Это решение может оказаться даже более выгодным, чем подписка Twitter Blue для пользователей.

В комментариях к твиту компания подтвердила желание сохранять связи с теми разработчиками, которые продолжат применять API-интерфейсы веб-сайта. Также было сказано, что Twitter обладает один из наиболее крупных и мощных наборов данных.

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Более подробная информация о платном доступе к API будет опубликована в Твиттере на следующей неделе. Наверняка авторы Tweetbot и других сторонних приложений, лишившихся доступа к данным, ещё подумают, стоит ли платить за возвращение этого доступа, пишет Phonearena.