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В последние месяцы позитивных новостей касательно сервиса Twitter почти не бывает. Новость о том, что Twitter может начать требовать от пользователей подтверждения личности, тоже вряд ли обрадует кого-то.

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Похоже, компания собирается представить новую функцию «Проверка личности». Из названия видно, что будет проверяться, является ли пользователь реальным человеком, а не анонимом. Заодно это призвано помочь бороться с проблемой дезинформации. Изображение показывает процесс проверки на немецком языке.

Таким образом, введение системы проверки может случиться уже скоро. Пользователям необходимо будет загрузить удостоверение личности вместе с селфи, как это делается на некоторых криптовалютных биржах и других сервисах. Это вызовет у многих опасения по поводу конфиденциальности, тем более что Twitter в последнее время регулярно взламывают.

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Инсайдер сообщает, что Twitter использует стороннюю компанию для выполнения процесса проверки, именно для защиты пользовательских данных. Впрочем, взломать могут какую угодно компанию, пишет Gizmochina.