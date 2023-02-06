Первый электрический автомобиль Xiaomi под кодовым названием Modena вскоре может быть представлен как седан Xiaomi MS11. В интернете появились его изображения. Ранее автомобиль видели проходящим испытаний в заснеженных районах Монголии.
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На изображениях электромобиля Xiaomi присутствует номерной знак «MS11». Его релиз ожидается в 2024 году.
Кузов седана соответствует тому, что было на прежних снимках. Седан может быть основан на дизайнерских разработках BYD Seal, если говорить о форме кузова и стиле передних и задних фвр. На передней панели находятся большие фары с фирменными светодиодными дневными ходовыми огнями (ДХО), а также окружённая двумя воздухозаборниками спортивная передняя воздушная заслонка. Заднее освещение раздельное с горизонтальной светодиодной полосой.
Xiaomi MS11 получил пятидверный кузов, большой набор легкосплавных дисков с пятью спицами, стеклянную крышу и большие дисковые тормоза. В передней части крыши находится выпуклость, где могут размещаться датчики вроде LiDAR. Ожидается использование аккумуляторных батарей BYD Blade с технологией LFP или батарей Qilin на 800 В от CATL. Последняя поддерживает сверхбыструю зарядку и способна заряжаться от нуля до 80% за 15 минут.
Xiaomi MS11 в Китае ждут по цене около 260000 юаней и 350000 юаней. Ещё Xiaomi может готовить другой электромобиль под названием Lemans, который выпустит не раньше 2025 года, пишет 91mobiles.