Первопроходцам электромобилей в бедной нефтью Иордании теперь приходится решать сложный вопрос утилизации аккумуляторов, поскольку спрос на эту технологию в регионе растет

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Первопроходцам электромобилей в бедной нефтью Иордании теперь приходится решать сложный вопрос утилизации аккумуляторов, поскольку спрос на эту технологию в регионе растет.

реклама

Прошло восемь лет с тех пор, как Иордания впервые начала импортировать электромобили — первая страна на Ближнем Востоке, сделавшая это, — а это означает, что срок гарантии на аккумуляторные батареи истекает.

«Несоблюдение международных стандартов по надлежащей утилизации аккумуляторов электромобилей приводит к серьезным экологическим последствиям, таким как их уязвимость к самовозгоранию или выбросу вредных химических веществ», — говорит Мохамад Хаваджа, глава отдела энергетики Немецкого Иорданский университет.

Иордания была одним из первых пользователей электромобилей, поскольку, в отличие от своих соседей, страна не является производителем нефти. Страна впервые начала импортировать электромобили в 2015 году, а ее Национальный план зеленого роста, утвержденный в 2017 году, направлен на поощрение их использования. В результате электромобили составляют не менее 5% всех автомобилей на дорогах Иордании, а резкий рост цен на бензин увеличивает спрос среди 11-миллионного населения. Однако многие владельцы до сих пор не знают, как утилизировать аккумуляторы.

Хаваджа был одним из исследователей, участвовавших в исследовании, опубликованном в Journal of Energy Storage, о воздействии отходов хранения энергии на окружающую среду и региональном законодательстве по смягчению этого воздействия. «Политика Иордании не совсем ясна в отношении того, как утилизировать батареи электромобилей», — сказал он SciDev.Net. Эти опасения возникают по мере того, как в регионе в целом наблюдается рост спроса.

Продажи электромобилей на Ближнем Востоке и в Северной Африке подскочили с примерно 1300 автомобилей в 2017 году до примерно 19 000 в 2021 году. Ожидается, что к 2026 году продажи в регионе удвоятся до 45 000 единиц в соответствии с глобальной тенденцией к чистой энергии и усилиями по сокращению выбросов углерода.

В декабре Министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с Hyundai Motor Company о строительстве завода по производству электромобилей в соответствии с целями королевства по сокращению выбросов углерода. Годом ранее Emirates Transport, государственный поставщик услуг общественного транспорта ОАЭ, подписал меморандум о взаимопонимании с China Machinery Engineering Corporation по производству электромобилей на местном уровне с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Русул Аль Шихаб, директор экологического движения «День Земли» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорит, что тенденция к использованию электромобилей доказала свою эффективность в снижении выбросов, хотя все еще находится в зачаточном состоянии в регионе.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Аль-Шихаб считает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить истинное воздействие электромобилей на окружающую среду и изучить опыт стран, которые предшествовали нам в их производстве и развертывании.