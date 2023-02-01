Остаются проблемы, связанные с их производством, доступностью и возможностью создания достаточной инфраструктуры

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Электрификация автомобильной промышленности набирает обороты, особенно в Европе, где продажа новых автомобилей, работающих на бензине и дизеле, прекратится в 2035 году.

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Но остаются проблемы, связанные с их производством, доступностью и возможностью создания достаточной инфраструктуры, чтобы убедить водителей перейти на новый вид транспорта.

Китай в выигрышной позиции

Китай является лидером в области электрификации автомобилей, а благоприятная политика поможет удвоить продажи к 2022 году. Но эксперты предупреждают, что они могут замедлиться.

«Рост BEV (аккумуляторных электромобилей) в Китае замедлится в 2023 году после стремительного роста в 2022 году более чем на 100 процентов в годовом исчислении», — сказал Аль Бедвелл, директор Global Powertrain в LMC Automotive. «Замедление экономики страны и неизбежный рост розничных цен ослабят китайский спрос на BEV и подключаемые гибриды, хотя объемы все равно будут увеличиваться».

В 2022 году автопроизводителям мешала нехватка полупроводников, компьютерных чипов, которые являются ключевыми для всех типов автомобилей. Но в прошлом году в Европейском Союзе было продано более 1,1 миллиона электромобилей, что на четверть больше рекордных 12,1 процента рынка. Бедвелл сказал, что рост увеличится до 50 процентов в 2023 году по мере ослабления дефицита чипов.

По данным отраслевых аналитиков LMC Automotive, в Северной Америке электромобили могут составить семь процентов рынка в этом году, при этом будет продано 1,3 миллиона автомобилей.

Соединенные Штаты значительно подстегивают свою индустрию электромобилей, приняв законопроект об экологически чистой энергии на сумму 370 миллиардов долларов, который включает снижение налогов на электромобили и аккумуляторы американского производства.

В общей сложности каждый восьмой автомобиль, проданный в мире в 2023 году, может быть электрическим.

Доминирование Tesla

Компания Tesla Илона Маска остается крупнейшим продавцом электромобилей в мире, продав 1,3 миллиона единиц в 2022 году благодаря внедорожнику Model Y. В этом году прогнозируется 37-процентный рост. Но китайская фирма BYD все же не планирует отставать. Производитель почти утроил продажи в прошлом году до 900 000 автомобилей и намерен развиваться в Европе и Северной Америке.

Китайские производители, такие как BYD или конкурирующий автопроизводитель NIO, «самые конкурентоспособные в мире, работают усерднее и умнее», — сказал Маск в январе.

Традиционные автогиганты, такие, как Volkswagen и группа Stellantis, которой принадлежат Peugeot и Jeep, также активизируют выпуск электрических моделей. Роскошные бренды, такие как Rolls Royce и Ferrari, также планируют вскоре выпустить свои первые модели с батарейным питанием. Тем не менее японский автопроизводитель Toyota продолжает защищать гибриды, представляя их как более доступное и единственное конкретное решение для перехода на чистую энергию.

Ценовая политика

Электромобили в среднем намного дороже своих бензиновых аналогов, начиная примерно с 35 000 евро (38 000 долларов США). Это делает их недоступными для многих водителей, несмотря на крупные субсидии. Но Tesla объявила о снижении цен на 20 процентов в Европе и США в начале января, за чем вскоре последовал аналогичный шаг со стороны Ford.

По словам немецкого аналитика Маттиаса Шмидта, в Европе производители могут пойти по тому же пути, чтобы получить долю рынка, а также для того, чтобы соответствовать все более строгим европейским стандартам выбросов CO 2.

«В 2022 году были проблемы с поставками, но мы, вероятно, увидим полный переход», — сказал он. «Если (производители) начнут паниковать, мы, вероятно, увидим все больше и больше сокращений».

Производители также могут отреагировать на то, что китайские производители наращивают производство, планируя производить электромобили в Европе по более низкой цене.

Зарядка

Озабоченность временем автономной работы остается одним из основных факторов, удерживающих водителей от перехода на электромобили. Большинство из них ограничены несколькими сотнями километров, а подзарядка может занять от 20 минут до нескольких часов в зависимости от терминала. Это означает, что развитие сети быстрых и доступных терминалов для зарядки имеет решающее значение для дальних поездок.

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Согласно отчету консалтинговой фирмы McKinsey, к 2030 году ЕС потребуется 3,4 миллиона зарядных станций с обновленными электрическими сетями. Это может стоить около 240 миллиардов евро, при этом такие компании, как Fastned и Ionity, будут наращивать инвестиции в зарядные станции.