Мессенджер Telegram получил первое в этом году обновление, предлагая миллионам пользователей более десятка новшеств и улучшений. Некоторые доступны только подписчикам платного тарифа Telegram Premium, но таких меньшинство.
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Profile Picture Maker даёт возможность сделать любой стикер или анимированный смайл изображением профиля, группы или канала. Анимированные эмодзи в чатах предлагаются только в Telegram Premium, но для изображения профиля они доступны бесплатно.
Улучшенный переводчик чата расширяет возможность общаться людям на разных языках. Подписчики Telegram Premium получают возможность переводить целые чаты, группы и каналы в реальном времени.
Улучшенные эмодзи сортируются по категориям, чтобы проще было искать что-то в чате или изменениях статуса (анимированные эмодзи в статусах видны только в Telegram Premium).
Новая опция «Использование сети» позволяет увидеть, сколько трафика расходует Telegram и какие части мессенджера сколько тратят. Есть разделение трафика по Wi-Fi и мобильному интернету.
Опция «Автосохранение входящих мультимедиа» (Auto-Save Incoming Media) сохраняет присланные фотографии и видео в галерею устройства. Можно указать тип мультимедиа, максимальный размер файла и в каких чатах автоматически сохранять файлы.
Улучшенные разрешения мультимедиа позволяют администраторам групп указывать, какие типы мультимедиа могут отправлять участники. В Telegram есть девять типов мультимедиа, такие как фотографии, видео, голосовые сообщения и т.д.
Годовая премиальная подписка позволяет сэкономить до 40% на покупке Telegram Premium.
Улучшения ботов позволяют разработчикам добавлять специальные кнопки. Они помогут пользователям выбирать группы, каналы или людей на основе указанных критериев.
Ещё Telegram получает поддержку повторной авторизацию через Apple ID или аккаунт Google без ввода кода из СМС. Это не отменяет необходимость двухэтапной авторизации.
Представлены также новые пользовательские и анимированные смайлы. Обновление Telegram доступно на Windows, iOS, Android, Linux и macOS, пишет Neowin.