Видеокарта Nvidia RTX 4090 не по карману очень многим, но всё же покупатели находятся. Январский опрос игрового сервиса Steam говорит, что флагманская карта Nvidia последнего поколения разошлась в достаточном для попадания в статистику количестве. Январь оказался удачным месяцем и для операционной системы Windows 11, преодолевшей отметку в 30%. Это позволяет ей ещё ближе подобраться к Windows 10.
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В топ-10 видеокарт Steam изменений мало, разве что мобильная RTX 3060 вышла на третье место. Рост числа её пользователей составил 0,44%, но это только второй результат. Лучше проявила себя RTX 4090, попавшая в основной раздел Steam. Прежде она отображалась только в рейтинге Vulkan Systems с другими картами 40-й серии. Доля RTX 4090 составляет 0,24%, что не так плохо при рекомендованной цене $1600 и реальной ещё выше. Эта карта обходит Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6500 XT.
Январь был удачным месяцем для карт на архитектуре Ampere. Выросли доли RTX 3050, 3060 Ti и 3090. Лидером роста была Radeon RX 6700 XT с результатом 0,06%, хотя большинство современных карт AMD находятся в нижней половине таблицы.
GTX 1650 сохранила лидерство, ранее перехваченное у бывшей первой с 2018 года GTX 1060. Доля 1650 выросла на 0,06%.
Среди процессоров росли показатели AMD. Её чипы входят в состав 32,84% компьютеров в Steam. Это близко к установленному прошлым летом рекорду в 33,73%.
В январе Windows 11 преодолела уровень в 30% пользователей, а именно у неё 30,33%. Доля Windows 10 сократилась на 1,96%. С февраля Microsoft перестала напрямую продавать лицензии на Windows 10, так что дальше её доля может начать сокращаться ещё быстрее. 0,11% упорных геймеров хранят верность Windows 7.
Чаще всего в игровых компьютерах встречается объём оперативной памяти 16 ГБ, хотя зафиксировано падение на 0,11%. Наиболее популярное разрешение составляет 1920 х 1080, а Oculus Quest 2 лидирует среди гарнитур виртуальной реальности, пишет Techspot.