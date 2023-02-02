Первая карта нового поколения ожидаемо лидирует по количеству продаж

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Видеокарта Nvidia RTX 4090 не по карману очень многим, но всё же покупатели находятся. Январский опрос игрового сервиса Steam говорит, что флагманская карта Nvidia последнего поколения разошлась в достаточном для попадания в статистику количестве. Январь оказался удачным месяцем и для операционной системы Windows 11, преодолевшей отметку в 30%. Это позволяет ей ещё ближе подобраться к Windows 10.

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В топ-10 видеокарт Steam изменений мало, разве что мобильная RTX 3060 вышла на третье место. Рост числа её пользователей составил 0,44%, но это только второй результат. Лучше проявила себя RTX 4090, попавшая в основной раздел Steam. Прежде она отображалась только в рейтинге Vulkan Systems с другими картами 40-й серии. Доля RTX 4090 составляет 0,24%, что не так плохо при рекомендованной цене $1600 и реальной ещё выше. Эта карта обходит Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6500 XT.

Январь был удачным месяцем для карт на архитектуре Ampere. Выросли доли RTX 3050, 3060 Ti и 3090. Лидером роста была Radeon RX 6700 XT с результатом 0,06%, хотя большинство современных карт AMD находятся в нижней половине таблицы.

GTX 1650 сохранила лидерство, ранее перехваченное у бывшей первой с 2018 года GTX 1060. Доля 1650 выросла на 0,06%.

Среди процессоров росли показатели AMD. Её чипы входят в состав 32,84% компьютеров в Steam. Это близко к установленному прошлым летом рекорду в 33,73%.

В январе Windows 11 преодолела уровень в 30% пользователей, а именно у неё 30,33%. Доля Windows 10 сократилась на 1,96%. С февраля Microsoft перестала напрямую продавать лицензии на Windows 10, так что дальше её доля может начать сокращаться ещё быстрее. 0,11% упорных геймеров хранят верность Windows 7.

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Чаще всего в игровых компьютерах встречается объём оперативной памяти 16 ГБ, хотя зафиксировано падение на 0,11%. Наиболее популярное разрешение составляет 1920 х 1080, а Oculus Quest 2 лидирует среди гарнитур виртуальной реальности, пишет Techspot.