Игровая платформа подводит итоги уходящего года

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Компания Valve добавила новую функцию под названием Steam Reply, суммирующую ежегодные показатели. Среди этих показателей самые популярные игры, процент времени в играх, количество достижений и многое другое.

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Получить доступ к своей статистике в Steam можно, открыв вкладку «Магазин» на сайте или в приложении, нажав в ней на вкладку «Новое и примечательное» и выбрав опцию «Итоги Steam 2022 года». Есть также прямая ссылка.

Подведение итогов начинается с основных игровых моментов. Показано, в какие игры пользователь играл, хотя не показано абсолютное время. К счастью, эта информация есть на странице каждой игры.

Показано сравнение с другими пользователями Steam, включая количество достижений, сыгранных игр и самые длинные серии. Диаграмма позволяет узнать, в какие игры пользователи играли дольше всего в 2022 году.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Есть возможность поделиться результатами, делая страницу результатов закрытой, открытой для друзей или для всех. На консолях такие годовые итоги уже существовали ранее: Nintendo Switch Year in Review 2022 и Sony PlayStation 2022 Wrap Up. Теперь и в Steam можно узнать, на что тратятся часы жизни, пишет Techspot.