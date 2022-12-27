Компания Valve добавила новую функцию под названием Steam Reply, суммирующую ежегодные показатели. Среди этих показателей самые популярные игры, процент времени в играх, количество достижений и многое другое.
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Получить доступ к своей статистике в Steam можно, открыв вкладку «Магазин» на сайте или в приложении, нажав в ней на вкладку «Новое и примечательное» и выбрав опцию «Итоги Steam 2022 года». Есть также прямая ссылка.
Подведение итогов начинается с основных игровых моментов. Показано, в какие игры пользователь играл, хотя не показано абсолютное время. К счастью, эта информация есть на странице каждой игры.
Показано сравнение с другими пользователями Steam, включая количество достижений, сыгранных игр и самые длинные серии. Диаграмма позволяет узнать, в какие игры пользователи играли дольше всего в 2022 году.
Есть возможность поделиться результатами, делая страницу результатов закрытой, открытой для друзей или для всех. На консолях такие годовые итоги уже существовали ранее: Nintendo Switch Year in Review 2022 и Sony PlayStation 2022 Wrap Up. Теперь и в Steam можно узнать, на что тратятся часы жизни, пишет Techspot.