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ChatGPT стало самым быстрорастущим приложением в истории
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В среду информационное агентство Reuters сообщило, что ИИ-бот ChatGPT в декабре набрал около 100 млн ежемесячно активных пользователей. Это случилось всего за два месяца работы, так что перед нами «самое быстрорастущее потребительское приложение в истории», сообщает инвестиционный банк UBS. TikTok на достижение 100 млн пользователей потребовалось девять месяцев, Instagram около 2,5 лет.

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Reuters пишет, что данные UBS получены от аналитической компании Similar Web. По её сведениям, около 13 млн уникальных посетителей использовали ChatGPT каждый день в январе, в два раза больше по сравнению с декабрём.

ChatGPT способен обсуждать практически любую тему почти на человеческом языке. Бот читает контекст и отвечает на вопросы, хотя временами неточно. После запуска бесплатной общедоступной бета-версии 30 ноября бот с ИИ на базе GPT-3 привлёк внимание представителей сфер образования, компьютерной безопасности и финансов. Это не прошло мимо внимания технологической отрасли, заставив Microsoft вложить $10 млрд и Google обратиться за помощью к своим основателям.

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В среду компания OpenAI анонсировала сервис ChatGPT Plus, цена которого составит $20 в месяц. Он предложит ускоренный отклик, приоритетный доступ к ChatGPT в часы высокой нагрузки и приоритетный доступ к новой функциональности. Это попытка удовлетворить высокий спрос на ChatGPT, из-за которого сайт временами не работает, пишет Arstechnica. Сервис сначала появится в США и для подписки придётся подождать в листе ожидания. Позже он будет распространён и на другие страны.

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#chatgpt
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Amd88
15:40
Аахазаххаах точняк, Я же ему жопу на глаз натяну.
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15:39
Да, самсебесунг 980
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15:39
Так ты же автооритет, тебя менты боятся.
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Дмитрий Юфа
15:38
Может ты даже знаешь, какая ССДшка там внутри?
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Amd88
15:38
А если у неё муж есть, или парень? Ты вообще не думаешь о моей безопасности...
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15:37
Ну покажи ей свой болт, если руки стесняешься Гвоздик сапожный у тебя же нормальный. Хоть и мелкий.
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forbidden characters 3
15:37
Если бы они могли позволить себе такой долг, они бы не увеличивали его постоянно. Обе страны уверенно идут в пропасть – и РФ, и США. Ждём прилёта инопланетян.
Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
Andron Andron
15:37
а-а! ну-ну... ты хотя бы знаешь что такое "чистая прибыль"?
AMD специально недопоставляет на рынок CPU и GPU для удержания цен
worst italian cafe
15:36
У инопланетян в ассортименте есть парочка младших карточек. Настоящие затычки, да ещё и по кусачему прайсу (за эти деньги можно б/у 1080 или даже Ti откопать, если постараться), но всё же.
Intel снизила цену Arc A750 и заявила о 52% превосходстве модели над GeForce RTX 3060 12 ГБ по FPS/$
forbidden characters 3
15:35
рашены как всегда ... свой огород превратился в руины, но они упорно продолжают желать зла соседу. когда это закончится ? закончится это тогда когда РФ и США исчезнут с карт этой планеты.
Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
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