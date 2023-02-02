Спрос на чат-ботов с искусственным интеллектом бьёт все рекорды

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В среду информационное агентство Reuters сообщило, что ИИ-бот ChatGPT в декабре набрал около 100 млн ежемесячно активных пользователей. Это случилось всего за два месяца работы, так что перед нами «самое быстрорастущее потребительское приложение в истории», сообщает инвестиционный банк UBS. TikTok на достижение 100 млн пользователей потребовалось девять месяцев, Instagram около 2,5 лет.

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Reuters пишет, что данные UBS получены от аналитической компании Similar Web. По её сведениям, около 13 млн уникальных посетителей использовали ChatGPT каждый день в январе, в два раза больше по сравнению с декабрём.

ChatGPT способен обсуждать практически любую тему почти на человеческом языке. Бот читает контекст и отвечает на вопросы, хотя временами неточно. После запуска бесплатной общедоступной бета-версии 30 ноября бот с ИИ на базе GPT-3 привлёк внимание представителей сфер образования, компьютерной безопасности и финансов. Это не прошло мимо внимания технологической отрасли, заставив Microsoft вложить $10 млрд и Google обратиться за помощью к своим основателям.

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В среду компания OpenAI анонсировала сервис ChatGPT Plus, цена которого составит $20 в месяц. Он предложит ускоренный отклик, приоритетный доступ к ChatGPT в часы высокой нагрузки и приоритетный доступ к новой функциональности. Это попытка удовлетворить высокий спрос на ChatGPT, из-за которого сайт временами не работает, пишет Arstechnica. Сервис сначала появится в США и для подписки придётся подождать в листе ожидания. Позже он будет распространён и на другие страны.