Пора ли юристам, бухгалтерам и прочим программистам приготовиться переквалифицироваться в дворников или еще можно "поработать"

Кто из нас не желал бы себя "почувствовать" в роли "главнокомандующего", пускай не Роскомоса или Газпрома, но хотя бы маленького "свечного заводика", но по каким бы то ни было различных причинам вынужден сам работать на дядю (а может и тетю). И какова же будет ваша досада узнать, что специализированный тест "Wharton Business School", дающий право на должность руководителя крупной фирмы или личного помощника бизнесмена, успешно сдал Искусственный интеллект ChatGPT.

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Источник фото: ru.beincrypto.com





Языковые модели "семейства ChatGPT" замечательно выполняют свою работу, в местах и принципах, где надо действовать "прямолинейно и стандартно", например, протоколы работы с документами, нормами и правилами. Что первое приходит на ум из этого списка, так это: программирование, юриспруденция и банальнейшая бухгалтерия. И тут бы обширной прослойке людей надо бы насторожиться: нейросети намного "швыдче" (быстрей) делают монотонную работу по заполнению справок, отчетов и прочей бумажной "волокиты". Но с одним важным замечанием: если не надо проявить смекалку и находчивость, потому что порой данные бывают неполные. Тут ИИ впадает в длительный ступор, но не человек. Кроме того, "умный, но не живой разум" не может решить простейшие математические задачи, если это не заложено в него алгоритмами, так что пока "белые воротнички" могут спать спокойно, но это только пока...

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