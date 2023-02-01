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Корпорация Google активно тестирует различных чат-ботов, в особенности выполненных на основе нейросетей и конкурирующих с обретшим в 2022 году медийную популярность ChatGPT. Согласно информации инсайдеров, компания планирует использовать один из подобных проектов для расширения возможностей своего поиска, поскольку обеспокоена, что чат-боты могут составить по значительной части запросов конкуренцию традиционным поисковым движкам.
В частности, сотрудники Google тестируют чат-бот Apprentice Bard, задавая ему вопросы и получая детальные ответы, как и в случае с ChatGPT. Впрочем, в настоящий момент у чат-ботов на основе нейросетей есть одна серьезная проблема, не позволяющая использовать их для поиска в нынешнем виде. Речь идет о их склонности «выдумывать» ответы при нехватке информации. Например, чат-бот может заявить, что ученый, который жил в XIX веке, публиковался в современном научном журнале, или еще как-то в правдоподобном или неправдоподобном ключе «домыслить» информацию о биографии того или иного человека. Проще говоря, для того, чтобы эффективно использовать нейросети для поиска, необходимо тем или иным способом «научить» их фактчекингу.
Apprentice Bard задействует созданную Google технологию LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). В последние месяцы работа над чат-ботом заметно активизировалась – занимающейся им команде явно повысили приоритет. Также сотрудники тестируют альтернативные варианты поисковой выдачи, предлагающие пользователям формат, похожий на «вопрос-ответ». Скорее всего, после доработки чат-бота и нескольких внутренних проверок, Google включит обновленную выдачу для части пользователей, сформировав тестовую группу, а в дальнейшем, если все пройдет успешно, будет использовать возможности проекта на постоянной основе. Впрочем, это лишь предположения: сначала разработчикам необходимо решить несколько важных проблем, главная из которых – регулярная выдача недостоверных, «выдуманных» результатов.