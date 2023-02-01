Компания планирует использовать их возможности для поиска

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Корпорация Google активно тестирует различных чат-ботов, в особенности выполненных на основе нейросетей и конкурирующих с обретшим в 2022 году медийную популярность ChatGPT. Согласно информации инсайдеров, компания планирует использовать один из подобных проектов для расширения возможностей своего поиска, поскольку обеспокоена, что чат-боты могут составить по значительной части запросов конкуренцию традиционным поисковым движкам.

В частности, сотрудники Google тестируют чат-бот Apprentice Bard, задавая ему вопросы и получая детальные ответы, как и в случае с ChatGPT. Впрочем, в настоящий момент у чат-ботов на основе нейросетей есть одна серьезная проблема, не позволяющая использовать их для поиска в нынешнем виде. Речь идет о их склонности «выдумывать» ответы при нехватке информации. Например, чат-бот может заявить, что ученый, который жил в XIX веке, публиковался в современном научном журнале, или еще как-то в правдоподобном или неправдоподобном ключе «домыслить» информацию о биографии того или иного человека. Проще говоря, для того, чтобы эффективно использовать нейросети для поиска, необходимо тем или иным способом «научить» их фактчекингу.

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Apprentice Bard задействует созданную Google технологию LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). В последние месяцы работа над чат-ботом заметно активизировалась – занимающейся им команде явно повысили приоритет. Также сотрудники тестируют альтернативные варианты поисковой выдачи, предлагающие пользователям формат, похожий на «вопрос-ответ». Скорее всего, после доработки чат-бота и нескольких внутренних проверок, Google включит обновленную выдачу для части пользователей, сформировав тестовую группу, а в дальнейшем, если все пройдет успешно, будет использовать возможности проекта на постоянной основе. Впрочем, это лишь предположения: сначала разработчикам необходимо решить несколько важных проблем, главная из которых – регулярная выдача недостоверных, «выдуманных» результатов.