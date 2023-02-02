Только за минувший квартал продажи составили 28% от общего количества

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Игровое подразделение компании Sony отлично проявило себя в сезон новогодних продаж. С прошлого октября по декабрь компания реализовала 7,1 млн экземпляров консоли PlayStation 5 против 3,9 млн в последнем квартале 2021 года. Увеличение продаж составило 82%, так что проблемы с поставками можно считать решёнными и желающие могут легко найти консоль в продаже.

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Это стало причиной большого роста доходов. Подразделение Game & Network Services заработало $9,7 млрд, на 53% лучше показателя годом ранее. Более чем вдвое вырос доход от аппаратного обеспечения, на 30% от программного обеспечения, на 20% от сетевых сервисов и прочего, включая продажи PSVR и собственного программного обеспечения на других платформах на 73%.

Всего Sony продала 32,1 млн PS5 и только за последний квартал 28% от этого числа. В результате Sony может реализовать свой прогноза продаж PS5 на 2022 финансовый год (18 млн консолей с марта 2022 по март 2023). Для этого надо выпустить в этом квартале 5,2 млн консолей, что уже не кажется нереальным. Если это случится, к концу финансового года общий объём продаж PS5 будет 37 млн.

Sony продолжает выступать против сделки Microsoft и Activision. При этом Microsoft недавно указала, что у Sony в пять раз больше эксклюзивных игр, чем на Xbox. Среди игр на PS5 в минувшем квартале спросом пользовались God of War Ragnarok и Ghost of Tsushima Director’s Cut.

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Игровой бизнес Sony превзошёл остальные сегменты, хотя бизнес сенсоров изображения тоже растёт. В нём продажи выросли на 63% за год до $3,24 млрд. Sony поставляет большую часть сенсоров для камер производителям смартфонов беззеркальных камер, пишет Engadget.