Поставки компьютеров могут сократиться на 6,8%

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Фирма Gartner представила очередной отчёт, где даётся прогноз по объёму поставок в этом году таких устройств, как компьютеры, планшеты и смартфоны. Gartner полагает, что рынок продолжит переживать не лучшие времена и спад поставок продолжится.

реклама

Прошлый отчёт содержал не прогнозы, а статистические результаты. Из них следовало, что в 2022 году объём поставок смартфонов уменьшился на 11,3%. В этом году ждут не такого значительного падения, но всё же ждут в размере 4%.

Старший директор-аналитик Gartner считает, что «депрессивное состояние экономики продолжит быть причиной падения спроса в течение 2023 года. Расходы покупателей на вычислительные устройства могут сократиться на 5,1%. Ожидания бизнеса начали расти после завершения пандемии, но теперь снова начинают падать. Мы не рассчитываем увидеть ослабления инфляции и достижения дна рецессии до последнего квартала 2023 года».

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Эта тенденция коснётся всех категорий, включая компьютеры и планшеты. У компьютеров прогнозируется спад поставок на 6,8%, у планшетов на 2,9%, пишет Gizmochina.