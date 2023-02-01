Фирма Gartner представила очередной отчёт, где даётся прогноз по объёму поставок в этом году таких устройств, как компьютеры, планшеты и смартфоны. Gartner полагает, что рынок продолжит переживать не лучшие времена и спад поставок продолжится.
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Прошлый отчёт содержал не прогнозы, а статистические результаты. Из них следовало, что в 2022 году объём поставок смартфонов уменьшился на 11,3%. В этом году ждут не такого значительного падения, но всё же ждут в размере 4%.
Старший директор-аналитик Gartner считает, что «депрессивное состояние экономики продолжит быть причиной падения спроса в течение 2023 года. Расходы покупателей на вычислительные устройства могут сократиться на 5,1%. Ожидания бизнеса начали расти после завершения пандемии, но теперь снова начинают падать. Мы не рассчитываем увидеть ослабления инфляции и достижения дна рецессии до последнего квартала 2023 года».
Эта тенденция коснётся всех категорий, включая компьютеры и планшеты. У компьютеров прогнозируется спад поставок на 6,8%, у планшетов на 2,9%, пишет Gizmochina.