Падение оказалось самым сильным с середины девяностых годов прошлого века.

Аналитики Gartner и IDC используют разные методики для отслеживания динамики поставок на рынке ПК, а потому первый из источников не стал мелочиться с выводами, заявив о сильнейшем снижении объёмов продаж компьютеров с середины девяностых годов прошлого века. Количество проданных ноутбуков и настольных ПК под управлением Windows, macOS и Chrome OS в минувшем квартале снизилось на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 68 млн штук.

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Источник изображения: Gartner

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Статистика IDC включает в это количество и рабочие станции, поэтому соответствующий показатель по их версии достиг 74,3 млн штук. Сильнее всего, как сходятся обе компании во мнении, пострадала HP Inc, меньше всего – ASUS. Среди регионов наибольшее снижение продемонстрировали страны Европы, Ближнего Востока и Африки, где количество проданных ПК и ноутбуков сократилось на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.