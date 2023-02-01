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Twitter убрала соавторские твиты менее чем через год после ограниченного внедрения
CoTweets так и остались экспериментом
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Социальная сеть Twitter отключила функцию, позволявшую пользователям публиковать твиты совместно. В прошлом июле опция CoTweets была включена в некоторых аккаунтах из США, Канады и Южной Кореи. В итоге эта функциональность так и не вышла за пределы экспериментальной. Теперь от CoTweets решено отказаться полностью.

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«Нынешний эксперимент подходит к концу», — пишет Twitter на странице поддержки. «Уже существующие CoTweets будут доступны для просмотра в течение месяца, после чего они превратятся в ретвиты».

Если один пользователь приглашал другого для совместного написания твита, этот твит останется в его учётной записи. Для приглашённых совместные твиты станут отображаться как ретвиты из учётной записи другого человека.

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Это можно считать малозначительным изменением на фоне того, что с момента появления в компании Илона Маска её покинули примерно 80% сотрудников. По последним данным, в Twitter сейчас работают менее 550 штатных инженеров, пишет Engadget.

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