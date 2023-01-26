С момента объявления Илона Маска (Elon Musk) о намерениях купить Twitter в апреле прошлого года акции Tesla начали терять в цене, поскольку именно они формируют значительную часть благосостояния миллиардера, и их ему пришлось неизбежно продавать для финансирования сделки, которая после затяжной подготовки к судебному разбирательству завершилась в конце октября на ранее оговорённых условиях. В последующие недели Маск так много внимания уделял управлению Twitter, что это также вызвало озабоченность инвесторов Tesla, и курс акций компании продолжил снижаться.
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По данным CNBC, на недавнем квартальном отчётном мероприятии миллиардер весьма своеобразно отреагировал на вопрос о способности чрезмерного увлечения Twitter повлиять на бизнес Tesla негативным образом. Маск заявил, что в Twitter у него 127 млн последователей и их количество продолжает расти, тем самым косвенно способствуя популярности продукции Tesla.
Он даже призвал глав прочих компаний активнее проявлять себя в Twitter, чтобы продвигать продукцию и услуги. Сам Маск, по его мнению, ещё до покупки Twitter располагал одним из самых «интерактивных аккаунтов» в этой социальной сети, что и подтолкнуло его в итоге к сделке. При этом миллиардер признал, что может не нравиться некоторым людям, но в целом он достаточно популярная личность.