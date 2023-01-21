И почти 1400 «мёртвых душ» получают от компании деньги, уже не являясь её сотрудниками.

Ресурсу CNBC удалось получить доступ к актуальной информации о кадровой структуре компании Twitter. В конце октября её купил Илон Маск (Elon Musk), который сразу же приступил к сокращению затрат вместе с численностью персонала. Последняя в итоге к настоящему моменту уменьшилась на 80% относительно октябрьских величин, и теперь в компании работают не более 1300 человек.

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Источник изображения: Getty Images

Менее половины из этого штата, 550 специалистов, выполняют инженерные функции. Таким составом они с трудом смогут поддерживать функционирование имеющейся инфраструктуры социальной сети, а также развивать её функциональные возможности на программном уровне. С другой стороны, Илон Маск призвал на помощь около 130 специалистов из других принадлежащих ему компаний (Tesla, SpaceX и The Boring Company), чтобы помогать управляться с Twitter на регулярной основе.

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В настоящее время в отпусках находится около 75 сотрудников Twitter, включая 40 инженеров, так что активное участие в деятельности компании принимают не все 1300 человек. Команда специалистов, отвечающих за информационную политику и безопасность, сокращена до менее чем 20 человек. Примерно 1400 бывших сотрудников Twitter продолжают получать от компании выплаты после сокращения, поскольку этого требует законодательство.