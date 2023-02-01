Компания Intel под давлением акционеров и из-за рецессии на рынке решила на 5% и больше сократить заработную плату своих сотрудников. Также компания проводит сокращения, влияющие на компенсацию и льготы сотрудников. Снизятся квартальные и годовые бонусы, приостановят повышения зарплаты и уменьшат базовую заработную плату. Сокращения затронули инженерные отделы. Уволены 10-15% руководящего состава, а генеральный директор Пэт Гелсингер стал получать меньше на 25%.
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Эти меры вызывают беспокойство сотрудников, которые пару лет назад были на коне во время пандемии. Сохранение дивидендов компании поднимает вопрос о её приоритетах и долгосрочном будущем Intel. Потеря бонусов и уменьшение базовой зарплаты может привести к падению морального духа сотрудников. Однако, в Microsoft и Google меры принимаются не менее жёсткие.
В минувшем октябре Intel объявила о проверке сетей поставок с целью сокращения расходов. С тех пор были предприняты решительные меры, такие как сокращение научно-исследовательского центра в Израиле, увольнение тысяч сотрудников, сокращение программы акселерации RISC-V, отказ от вертикалей сетевой инфраструктуры и сокращение других расходов. Даже эти меры могут не позволить Intel в этом году выйти в плюс, пишет Neowin.