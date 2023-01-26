7 февраля состоится мировой анонс смартфона OnePlus 11, посвящённое этому мероприятие будет проведено в Индии. Компания постепенно называет всё больше устройств, которые будут представлены там же. Речь идёт далеко не только о смартфонах.
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OnePlus может выпустить первый для себя планшет под названием OnePlus Pad. Компания разместила изображение планшета на своём сайте.
Про характеристики или цену этого устройства информации пока нет. Судя по изображению, планшет обладает тонкими рамками и плавными углами. Остаётся надеяться, что производительность окажется не хуже внешнего вида.
Кроме планшета, OnePlus представит клавиатуру, также первую для себя. Ещё будут анонсированы наушники OnePlus Buds Pro 2, смартфон OnePlus 11R и телевизор OnePlus Q2 Pro TV, сообщает Androidauthority.