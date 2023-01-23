Продажи первой клавиатуры OnePlus должны начаться в первой половине года

7 февраля будет анонсирован флагманский смартфон OnePlus 11. Кроме того, известный именно смартфонами китайский производитель в тот же день собирается представить компьютерную клавиатуру с простым названием OnePlus keyboard.

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Попавшее в сеть изображение показывает, что это будет не полноразмерная клавиатура, а модель без специальной цифровой клавиатуры (T﻿enkeyless). Можно рассмотреть дизайн белого цвета с функциональными клавишами, клавишами Backspace, Del, page up и page down, а также красной кнопкой. Клавиатура совместима с системами macOS, Windows и Linux.

Для OnePlus это будет первая механическая клавиатура, о чём она объявила в декабре. Тогда не было сказано, когда клавиатура будет представлена. Она появится в Индии, а потом может поступить в продажу и в других странах.

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OnePlus рассказывает, что сейчас клавиатура находится в процессе «тщательного тестирования», а промышленное производство стартует весной. Как говорится на индийском сайте компании, клавиатура получит «дизайн с двойной прокладкой» для повышения качества печати. Ещё она оптимизирована для работы и игр. «Тщательно изготовленный алюминиевый корпус» гарантирует «ощущение плавности». Имеются настраиваемые функции, такие как «переключатели с возможностью горячей замены и гибкая прошивка с открытым исходным кодом», пишет Neowin.