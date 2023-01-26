Восьмая часть Forza Motorsport, гоночного симулятора производства Turn 10 Studios, будет представлена в конце года, о чём разработчик объявил во время презентации Microsoft и Bethesda Developer Direct. Это означает перенос релиза, так как в прошлом июне Microsoft обещала игру этой весной. Желающие поиграть на консоли Xbox One должны будут купить подписку на сервис Xbox Game Pass. Microsoft собирается представить игру на Xbox Series X/S, Xbox Game Pass и компьютерах в магазинах Microsoft Store и Steam.
реклама
В среду разработчики рассказали, что новая Forza Motorsport раскроет потенциал последнего поколения Xbox и компьютеров, благодаря чему станет самой захватывающей игрой серии. Здесь будет доступно более 500 автомобилей, в том числе 100 новых для этой серии. Для обеспечения максимальной привлекательности Turn 10 использовала спектрофотометр для сканирования окраски представленных в игре автомобилей. Это должно обеспечить более реалистичное отражение света в зависимости от цвета автомобилей. Каждый автомобиль получит контекстно-зависимые повреждения и на них будет скапливаться грязь.
Во время демонстрации была показана трасса Kyalami Grand Prix Circuit в Южной Африке, а всего в игре пять гоночных трасс. С помощью фотограмметрии и отсканированных лазером изображений окружающая среда якобы имеет в 10 раз более реалистичную детализацию, чем в прошлых играх серии. Появление динамического моделирования времени суток и погоды сделают так, что в игре не будет двух одинаковых кругов.
До релиза Microsoft наверняка ещё поделится новой подробной информацией об игре, пишет Engadget.