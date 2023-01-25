NASA совместно с DARPA работают над новым ядерным двигателем для космических кораблей следующего поколения. Тестирование запланировано к 2027 году, чтобы технологию можно было применить для полётов в дальний космос и на Марс.
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NASA и DARPA будут работать с компанией-подрядчиком, которую выберут в ближайшие недели. Бюджет этого мероприятия составит сотни миллионов долларов.
Два агентства хотят разработать и испытать основанный на ядерном делении двигатель космического корабля. Эту технологию NASA десятилетиями использовала для исследовательских миссий, таких как зонды «Вояджер» и марсианская научная лаборатория. Это были беспилотные миссии, для полётов людей ядерная энергия пока не применялась.
NASA много лет изучало ядерные двигатели для исследования космоса, рассматривая их как вероятную альтернативу ракетным двигателям на химической основе. Ядерное деление, производящее тепловую энергию для превращения водородного топлива в тягу для движения космического корабля, гораздо эффективнее традиционных видов топлива.
С подобным ядерным двигателем путешествие человека с Земли на Марс займёт четыре месяца вместо девяти на традиционном двигателе. Это сократит время, в течение которого астронавты будут подвергаться опасному излучению глубокого космоса, потребуется меньше припасов и еды.
Два года назад DARPA выделило компаниям General Atomics, Lockheed Martin и Blue Origin средства на разработку ядерного реактора для космического корабля. В марте будет выбрана компания, которая займётся его производством. Вместо исследования космоса DARPA надеется использовать двигатель для перемещения спутников вокруг Луны для космических сил США, пишет Techspot.