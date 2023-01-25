Виноваты плохие показатели Xbox и Windows

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

На фоне проблем в работе Windows, грядущих увольнений и временного выхода из строя своих сервисов, компания Microsoft опубликовала ежеквартальный финансовый отчёт. Результаты получились неплохими, в первую очередь благодаря значительному росту в облачных и корпоративных секторах (Office, LinkedIn, Dynamics, Server), но есть и тревожные звоночки.

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Результаты получены следующие:

Доход: $52,7 млрд (+2% за год)

Подразделение Productivity and Business Processes: $17 млрд (+7%).

Intelligent Cloud: $21,5 млрд (+18%).

More Personal Computing: $14,2 млрд (-19%).

Валовая прибыль: $35,3 млрд (+1%).

Операционная прибыль: $20,4 млрд (-8%).

Чистая прибыль: $16,4 млрд (-12%).

Разводнённая прибыль на акцию: $2,20 (-11%).

Несмотря на внушительный рост в сегменте облачных вычислений и бизнеса, прирост дохода компенсируется снижением в секторе More Personal Computing, что заодно приводит к падению чистой прибыли и разводнённой прибыли на акцию. Microsoft не теряет деньги, но рост её заработков замедляется.

Настораживает отсутствие роста в сегменте More Personal Computing, который в основном состоит из потребительских устройств и сервисов:

Доходы OEM и коммерческих производителей Windows сократились на 39% и 3% соответственно из-за слабого спроса на компьютеры и плохих продаж некоторых продуктов.

Контент и сервисы услуги Xbox потеряли 12% из-за отсутствия собственного контента, несмотря на рост Xbox Game Pass.

Доход от продаж устройств упал на 39% из-за слабого спроса на компьютеры и отсутствие релизов новых устройств.

Доходы от поисковой и новостной рекламы без учёта затрат на привлечение трафика увеличились на 10% из-за приобретения Xandr и увеличения объёмов поиска.

Глава компании Сатья Наделла рассказал о повышенном внимании к развитию ИИ, что проявилось в инвестициях Microsoft в OpenAI.

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В этом квартале Microsoft ожидает дохода в $50,5-$51,5 млрд, хотя операционная маржа уменьшится на 2% в годовом исчислении. Microsoft ждёт дальнейшего снижения доходов от More Personal Computing до $11,9–$12,3 млрд, сообщает Neowin.