Отчёты говорят о далеко идущих планах компании по сокращению рабочих мест

Компания Microsoft в ближайшие дни может анонсировать масштабные сокращения персонала. Источниками информации с небольшой разницей во времени стали Sky News и Bloomberg. Sky оценил масштаб сокращений в 5% от штата компании, состоящего из 220000 человек, что означает примерно 11000 увольняемых. Bloomberg таких чисел не называет, но говорит, что увольнения затронут «ряд инженерных подразделений» и что количество будет «значительно больше», чем другие случаи сокращения персонала Microsoft за последний год.

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Microsoft эту информацию никак не комментирует. Если сведения окажутся верными, сокращения будут на уровне прошлогодних в Meta* и меньше по сравнению с 18000 человек у Amazon.

В первые два года пандемии прибыль Microsoft значительно выросла, так что она наняла 50000 сотрудников. В октябре прошлого года глава Microsoft Сатья Наделла сообщил о скором затягивании поясов из-за ухудшения макроэкономической ситуации. Дополнительные сведения могут быть названы 24 января во время оглашения финансовых результатов компании за квартал, пишет Engadget.





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