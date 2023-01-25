Компания Microsoft сообщила о проблеме в последних версиях систем Windows. Пользователи Windows 10 и 11 (версии от 20H2 до 22H2) могут столкнуться с неполадками при открытии меню «Пуск», поиска и различных универсальных приложений. Первые свидетельства этих проблем появились неделю назад, а теперь Microsoft подтвердила их существование.
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Проблемы зафиксированы в Windows 11 22H2; Windows 10 Home 22H2; Windows 11 Home 21H2; Windows 10 Home 21H2; Windows 10 Home 20H2. По данным Microsoft, источником проблемы могут быть ключи реестра или данные, напрямую влияющие на использующие API-интерфейсы Microsoft Workplace приложения. Эти интерфейсы нужны для интеграции приложений с Windows, Workplace, Outlook или календарём Outlook. Примером затронутого этой проблемой приложения является ClickShare.
На этот раз виноваты не обновления Windows. Microsoft считает, что проблема может быть устранена удалением пострадавших приложений, то есть тех, у которых есть интеграция с Windows, Workplace, Outlook или календарём Outlook. Или стоит проверить наличие обновлений у приложений, пишет Neowin.