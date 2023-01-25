Универсальные приложения также испытывают трудности в работе

Компания Microsoft сообщила о проблеме в последних версиях систем Windows. Пользователи Windows 10 и 11 (версии от 20H2 до 22H2) могут столкнуться с неполадками при открытии меню «Пуск», поиска и различных универсальных приложений. Первые свидетельства этих проблем появились неделю назад, а теперь Microsoft подтвердила их существование.

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Проблемы зафиксированы в Windows 11 22H2; Windows 10 Home 22H2; Windows 11 Home 21H2; Windows 10 Home 21H2; Windows 10 Home 20H2. По данным Microsoft, источником проблемы могут быть ключи реестра или данные, напрямую влияющие на использующие API-интерфейсы Microsoft Workplace приложения. Эти интерфейсы нужны для интеграции приложений с Windows, Workplace, Outlook или календарём Outlook. Примером затронутого этой проблемой приложения является ClickShare.

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На этот раз виноваты не обновления Windows. Microsoft считает, что проблема может быть устранена удалением пострадавших приложений, то есть тех, у которых есть интеграция с Windows, Workplace, Outlook или календарём Outlook. Или стоит проверить наличие обновлений у приложений, пишет Neowin.