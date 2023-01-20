Невозможность запуска, а также другие проблемы.

В операционных системах Windows предусмотрен удобный механизм для отката нежелательных изменений — точки восстановления. Если что-то в системе нарушилось после неудачных настроек или установки программного обеспечения, но перед этим вы не забыли сохранить состояние в точке восстановления, то достаточно пары нажатий, чтобы вернуть всё в прежнее состояние. Однако в Windows 11 22H2 затаился неприятный баг, из-за которого после отката к точке восстановление пользователи столкнутся с рядом разнообразных проблем, в том числе, невозможностью запуска некоторых приложений, сообщает gHacks со ссылкой на сообщение Microsoft.

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Пожалуй, самая неприятная проблема, невозможность запуска приложений, в числе других: дублирование записей в меню «Пуск», различные ошибки при запуске. Сообщается, что затронуты только те приложения, которые поставляются в установочных пакетах формата MSIX, в частности, к ним относятся приложения Microsoft Office, Paint, Windows Notepad и Terminal. В списке возможных решений перезапуск или переустановка приложений, но, вероятно, это не то, что ожидает пользователь при откате к точке восстановления, когда система была полностью работоспособна. Пока исправление находится в работе.

Источники Microsoft gHacks