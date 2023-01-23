Это может стать первым шагом на пути к отказу от NTFS

В 2011–2012 годах, во времена релиза системы Windows 8, Microsoft представила файловую систему Resilient File System (ReFS). По сравнению с New Technology File System (NTFS) она имеет повышенную отказоустойчивость, производительность, в том числе на виртуальных машинах, поддержку хранилищ большего объёма (до 35 ПБ против 256 ТБ в NTFS). Прошло 10 лет, но пока эта файловая система применялась только в версиях Windows Server и в профессиональных и корпоративных редакциях Windows 10.

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Вскоре это может измениться и Microsoft начинает работать над включением функций ReFS в Windows 11. Пока в последней сборке канала Windows 11 Dev 25281 они отключены, но могут быть активированы с помощью специального идентификатора «42189933». Попытка установить Windows 11 build 25281 без включенного идентификатора приводит к прерыванию установки с сообщением об ошибке:

«Windows не может быть установлена на это место на жёстком диске. Установка Windows не поддерживается для файловой системы текущего раздела [ReFS]».

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Пользователь Твиттера PhantomOcean3 пишет, что по большей части установка прошла хорошо, не считая одного появления зелёного экрана смерти (GSOD), сообщает Neowin.