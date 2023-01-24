Недавно компания Microsoft представила обновлённое приложение «Ножницы» (Snipping Tool) с поддержкой записи экрана. Теперь для этого не нужно устанавливать стороннее приложение, но функциональность встроенного варианта далека от идеальной. Поначалу здесь отсутствовали возможность ставить запись на паузу, менять частоту кадров и многие другие. Обновление приложение устраняет некоторые недостатки.
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Версия Snipping Tool 11.2212.24.0 теперь умеет приостанавливать запись экрана. Ещё есть упрощённый переключатель режимов, где нет надписей «Отрывок» и «Запись» на кнопках. Также приложение получило слегка изменённые элементы управления для настройки границы области записи.
При этом настраивать частоту кадров до сих пор нельзя и предлагается только значение 30 кадров/с. Также нельзя изменить область записи, поставив запись на паузу. Недовольные этим могут оставить отзыв в приложении Feedback Hub.
Обновлённый вариант Snipping Tool доступен в магазине Microsoft Store. Желающие получить более функциональное приложение могут отдать предпочтение ShareX 15, советует Neowin.