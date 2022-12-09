Можно делать скриншоты и снимать видео рабочего стола встроенным инструментом системы Windows

Приложение Windows Snipping Tool («Ножницы») обзавелось долгожданной некоторыми пользователями функциональной возможностью. Речь идёт о появлении поддержки записи экрана.

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Если один пользователь показывает другому работу приложения или функциональности на компьютере, что-то объясняет или рассказывает о методе устранения неполадок, на помощь приходят скриншоты. Ещё понятнее объяснение становится, если записать весь процесс на видео. Для этого применялись сторонние программы, так как Windows ничего подобного не умела. Только недавно там появилось приложение Clipchamp с записью видео взаимодействия с системой.

Теперь участники программы тестирования Windows Insider в канале Dev Channel получают сборку системы 11.2211.35.0. В ней и появилась поддержка записи экрана.

Функция «Запись» отображается рядом с кнопкой «Вырезать» в инструменте записи экрана. Microsoft даёт возможность указать область записи, а не записывать весь экран без разбора. Можно просмотреть сделанную запись, прежде чем делиться ею.

В блоге Microsoft не сказано, существует ли ограничение по продолжительности записи. Скриншот инструмента показал, что запись длилась более получаса. Microsoft не говорит и о форматах видеофайлов, есть ли поддержка MP4 или GIF.

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Скорее всего в недалёком будущем инструмент записи станет доступен всем пользователя Windows 11, пишет PCWorld.