Графический чип грелся не более чем до 53 градусов

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Давным-давно даже самые быстрые видеокарты занимали в системном блоке не более одного слота. В наши дни даже самые медленные карты занимают больше места, что отражает рост производительности современных моделей. Однако, если постараться, можно сократить занимаемую видеокартой RTX 4090 площадь более чем в два раза. Так поступили на YouTube-канале Optimum Tech благодаря водяному охлаждению.

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Уменьшение размера таких мощных карт может быть очень кстати в корпоративных серверных сценариях применения. Пока запуск модифицированной карты производился на открытом стенде, но есть планы установить её в системный блок.

Применялся водоблок ES производства Alphacool, совместимый не со всеми моделями RTX 4090. В рассматриваемом случае использовалась карта производства iChill Inno3D. Переход на водяное охлаждение позволил уместить карту в системном блоке формата ITX длиной 210 мм.





Производительность оказалась на уровне других карт этой модели с водяным охлаждением, таких как MSI Supreme Liquid X. Запускались игры God of War и Control с частотой выше 100 кадров/с, а температура GPU достигала не более 53 градусов. Optimum Tech рекомендует применять два радиатора.

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Alphacool создавала этот водяной блок для уменьшения размера видеокарт для размещения в стойках. Его стоимость в Австралии составляет $166,36, пишет Techspot.