реклама
Анонсирован первый партнерский вариант GeForce RTX 4090, способный работать на частоте выше 3000 МГц. iGame RTX 4090 Kudan от Colorful имеет базовую тактовую частоту 2235 МГц и повышенную до 2520 МГц. При включенном режиме разгона он достигает 3088 МГц, что почти на 600 МГц выше, чем у стандартных вариантов.
В дополнение к тактовой частоте ядра, память также была разогнана благодаря улучшенному модулю регулирования напряжения. По сравнению со скоростью памяти 21 Гбит/с на большинстве моделей, память iGame RTX Kudan работает со скоростью 23 Гбит/с, что делает его первым графическим процессором, поддерживающим такую скорость.
IGame RTX 4090 Kudan будет оснащен специализированным решением жидкостного охлаждения AIO с радиатором двойной ширины, вероятно самым передовым на рынке. Кроме того, он также может поставляться с двумя разъемами питания 12VHPWR, чтобы поддерживать питание карты при пиковых нагрузках и скачках мощности.