имеющий 24 ГБ памяти на скорости 23 Гбит/с

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

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Анонсирован первый партнерский вариант GeForce RTX 4090, способный работать на частоте выше 3000 МГц. iGame RTX 4090 Kudan от Colorful имеет базовую тактовую частоту 2235 МГц и повышенную до 2520 МГц. При включенном режиме разгона он достигает 3088 МГц, что почти на 600 МГц выше, чем у стандартных вариантов.

В дополнение к тактовой частоте ядра, память также была разогнана благодаря улучшенному модулю регулирования напряжения. По сравнению со скоростью памяти 21 Гбит/с на большинстве моделей, память iGame RTX Kudan работает со скоростью 23 Гбит/с, что делает его первым графическим процессором, поддерживающим такую скорость.

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IGame RTX 4090 Kudan будет оснащен специализированным решением жидкостного охлаждения AIO с радиатором двойной ширины, вероятно самым передовым на рынке. Кроме того, он также может поставляться с двумя разъемами питания 12VHPWR, чтобы поддерживать питание карты при пиковых нагрузках и скачках мощности.