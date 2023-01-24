Тактовые частоты превышают базовые на 800 МГц.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Наконец, впервые с момента релиза новой видеокарты GeForce RTX 4090, мы увидим по-настоящему продвинутую мощную пользовательскую модель. Такой должна стать недавно анонсированная Сolorful iGame GeForce RTX 4090 Kudan.

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По данным СМИ, Сolorful iGame GeForce RTX 4090 Kudan с базовой частотой в 2235 МГц может с лёгкостью достигать 2520 МГц не в игровом режиме, а с разгоном частота доходит до рекордных для NVIDIA 3088 МГц: примерно на 800 МГц больше, чем в обычном режиме.

Сообщается, что невероятные тактовые частоты – далеко не единственное улучшение видеокарты. Она также получит более быструю память GDDR6X: если стандартный референсный вариант имеет 21 Гбит/с, то вариант Сolorful – 23 Гбит/с. Таким образом iGame GeForce RTX 4090 Kudan станет первой моделью с такой высокой скоростью памяти.

Кроме прочего, видеокарта сможет похвастаться одним из самых современных радиаторов и мощной системой жидкостного охлаждения. Ускоритель будет иметь два разъема 12VHPWR, чтобы поддерживать питание на пиковых нагрузках. Стоимость графического процессора и дата выхода неизвестны.

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Полные характеристики:

Ядра: 16384

Тактовые частоты: от 2235 МГц до 3088 МГц

Скорость памяти: 23 Гбит/с

Память: GDDR6X

Объем памяти: 24Gb

Шина: 384-бит

Размеры: 366х166х69 мм

Размеры без крепления: 360х140х73 мм

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