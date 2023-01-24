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Сolorful представила продвинутую RTX 4090 с 3000 МГц и более быстрой памятью
Тактовые частоты превышают базовые на 800 МГц.
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Наконец, впервые с момента релиза новой видеокарты GeForce RTX 4090, мы увидим по-настоящему продвинутую мощную пользовательскую модель. Такой должна стать недавно анонсированная Сolorful iGame GeForce RTX 4090 Kudan.

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По данным СМИ, Сolorful iGame GeForce RTX 4090 Kudan с базовой частотой в 2235 МГц может с лёгкостью достигать 2520 МГц не в игровом режиме, а с разгоном частота доходит до рекордных для NVIDIA 3088 МГц: примерно на 800 МГц больше, чем в обычном режиме.

Сообщается, что невероятные тактовые частоты – далеко не единственное улучшение видеокарты. Она также получит более быструю память GDDR6X: если стандартный референсный вариант имеет 21 Гбит/с, то вариант Сolorful – 23 Гбит/с. Таким образом iGame GeForce RTX 4090 Kudan станет первой моделью с такой высокой скоростью памяти.

Кроме прочего, видеокарта сможет похвастаться одним из самых современных радиаторов и мощной системой жидкостного охлаждения. Ускоритель будет иметь два разъема 12VHPWR, чтобы поддерживать питание на пиковых нагрузках. Стоимость графического процессора и дата выхода неизвестны.

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Полные характеристики:

  • Ядра: 16384
  • Тактовые частоты: от 2235 МГц до 3088 МГц
  • Скорость памяти: 23 Гбит/с
  • Память: GDDR6X
  • Объем памяти: 24Gb
  • Шина: 384-бит
  • Размеры: 366х166х69 мм
  • Размеры без крепления: 360х140х73 мм
    Источник.
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#rtx 4090 #rtx 40 #rtx 4000 #colorful
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