Наконец, впервые с момента релиза новой видеокарты GeForce RTX 4090, мы увидим по-настоящему продвинутую мощную пользовательскую модель. Такой должна стать недавно анонсированная Сolorful iGame GeForce RTX 4090 Kudan.
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По данным СМИ, Сolorful iGame GeForce RTX 4090 Kudan с базовой частотой в 2235 МГц может с лёгкостью достигать 2520 МГц не в игровом режиме, а с разгоном частота доходит до рекордных для NVIDIA 3088 МГц: примерно на 800 МГц больше, чем в обычном режиме.
Сообщается, что невероятные тактовые частоты – далеко не единственное улучшение видеокарты. Она также получит более быструю память GDDR6X: если стандартный референсный вариант имеет 21 Гбит/с, то вариант Сolorful – 23 Гбит/с. Таким образом iGame GeForce RTX 4090 Kudan станет первой моделью с такой высокой скоростью памяти.
Кроме прочего, видеокарта сможет похвастаться одним из самых современных радиаторов и мощной системой жидкостного охлаждения. Ускоритель будет иметь два разъема 12VHPWR, чтобы поддерживать питание на пиковых нагрузках. Стоимость графического процессора и дата выхода неизвестны.
Полные характеристики:
- Ядра: 16384
- Тактовые частоты: от 2235 МГц до 3088 МГц
- Скорость памяти: 23 Гбит/с
- Память: GDDR6X
- Объем памяти: 24Gb
- Шина: 384-бит
- Размеры: 366х166х69 мм
- Размеры без крепления: 360х140х73 мм
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