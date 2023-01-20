Пользователям следует поменять настройки буфера обмена

Одна из функций представленной в прошлом году системы Android 13 зачастую может быть полезной, но от неё же может пострадать конфиденциальность пользовательских данных. Это зависит от того, как давно были обновлены определённые приложения. Включение разрешений на автозаполнение уменьшает риск появления паролей в виде простого текста в буфере обмена Android-устройств.

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Android 13 даёт пользователям возможность просматривать и редактировать всё содержимое буфера обмена. Среди этого содержимого могут быть и пароли, которые может увидеть любой, кто посмотрит на экран устройства. Если приложение не помечает эту информацию как персональную, на помощь может прийти активация автозаполнения в настройках.

В Android 13 при копировании текста, изображения или другой информации, в нижней части экрана появляется всплывающее окно со скопированным содержимым. Дальше можно редактировать его, пересылать другим пользователям и выполнять прочие действия.

Эта возможность буфера обмена может сэкономить людям время на решение множества задач. Однако, мобильные приложения менеджеров паролей тоже используют буфер обмена. Копирование учётных данных из менеджера паролей в другое приложение отобразит эти данные, особенно если приложение не получило обновления под Android 13.

Разработчики приложений должны определить, является ли скопированный текст конфиденциальным, чтобы буфер обмена не показывал его. Если информация помечена разработчиками как конфиденциальная, Android 13 периодически автоматически удаляет историю буфера обмена. Многие менеджеры паролей были обновлены с момента релиза Android 13, но не все.

Активация разрешений на автозаполнение для менеджеров и других приложений, не помечающих конфиденциальный текст, должна заставить их автоматически вводить скопированный текст в поля без использования буфера обмена. В настройках нужно найти службу автозаполнения и выбрать приложение. Расположение нужной настройки зависит от модели устройства и оболочки поверх Android 13.

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Ещё пользователи должны поменять настройки буфера обмена менеджера паролей на всех устройствах и операционных системах, чтобы автоматически очищать скопированный текст спустя указанный промежуток времени. Некоторые менеджеры, вроде Bitwarden и Keeper, по умолчанию оставляют текст в буфере обмена на неопределённый срок, предупреждает Techspot.